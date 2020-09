Handtassen voor vrouwen met een missie Een belangrijke afspraak op de agenda? Met deze handtassen stap je vol vertrouwen op je doel af. Redactie

07 september 2020

13u00 0

Scoor die job

Je droomjob in de wacht slepen? Een goede voorbereiding is key, maar vergeet ook niet om even stil te staan bij wat je aantrekt voor je sollicitatiegesprek. Je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken en helaas duurt het amper enkele seconden vooraleer een gesprekspartner zich een beeld van je vormt. Zorg er dus voor dat je meteen de juiste snaren raakt. Ga voor een neutrale en toch krachtige outfit en denk twee keer na over welke handtas je om de arm slaagt. Laat je favoriete tijgerprint voor een keer thuis. Een zwarte businesstas straalt de nodige sérieux uit.

Ventotto, Mia Tomazzi (NU €101,70 IPV €339)

Fimon, Lia Biassoni (NY €79,90 IPB €329).

Nozza, Lia Biassoni (NU €74,90 IPV €319).

Mel, Royal RepubliQ (nu € 187,95 ipv € 249,95).

Sofie, Castelijn & Beerens (€ 240).

Liefde op het eerste gezicht

Een beloftevolle date op het programma? Durf je zachte kant te laten zien. Niets mis met een rode powerdress, een laklederen handtas en puntige stiletto’s, maar voor een date mag het wat ons betreft wat subtieler. Het is immers niet je doel om een lucratieve businessdeal binnen te halen, toch? Een goedzittende jurk staat altijd mooi én bespaart je weer wat outfitstress. Want wat draag je in godsnaam boven die broek of rok? Zwier een elegante handtas om de arm en you’re good to go! Een exemplaar is cognacleder is de perfecte passe-partout.

Bagni, Lucca Baldi (NU €39,90 IPV €169).

Adda, Lia Biassoni (NU €54,90 IPV € 219).

Breno, Lucca Baldi (€149).

Jet Set Travel -Michael Kors (€ 136,95 ipv € 194,95).

Unisa, Omoda (€ 119,95).

Haal de deal binnen

Een korting scoren op een nieuwe auto of onderhandelen met de aannemer die je woonst verbouwt? Toon dat met jou niet te sollen valt. Laat je liefste zelf voor een keer thuis en neem een krachtige houding aan. Een duwtje in de rug nodig? Een stoere dierenprint zet de toon (en is ook dit najaar helemaal trendy).

Arona, Lucca Baldi (€173,40 IPV €289)

Pontedera, Lucca Baldi (NU €153,30 IPV €219).

Montenapoleone I, Mia Tomazzi (NU €123,60 IPV €309).

Whistles, De Bijenkorf (€ 179).

La Redoute ( 12,90 ipv € 39).

