Halleluja, dankzij popsterren is de waaier deze zomer een hot accessoire

“Uren gevreeën onder de sterrenhe­mel.” 40 Vlamingen over hun stomende vakantie­seks

Wat is je meest sexy vakantieherinnering? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 41.900 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Die ene keer tegen een iconische boom in het Amerikaanse Yosemite National Park.”