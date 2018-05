H&M verkoopt jurken geïnspireerd op het MET Gala Margo Verhasselt

11 mei 2018

17u03

Heb jij je ook altijd al eens een echte ster willen wanen? Of is het een - niet zo - stiekeme droom om ooit op de rode loper van het MET Gala te paraderen? H&M laat die droom iets meer in vervulling komen. Ze brengen enkele jurken uit die geïnspireerd zijn op outfits die ze ontwierpen voor het MET Gala, die ook jij gewoon kan bestellen.

Rihanna met een mijter, Blake Lively die met een bus moet gebracht worden omdat haar jurk zo groot was. Elk jaar wordt de rode loper gevuld met de meest extravagante jurken en kostuums die je je maar kunt inbeelden. Geen wonder dat het MET Gala hét mode event van het jaar is. Ook winkelketen H&M kreeg de eer om enkele gasten aan te kleden, zoals actrice Lili Reinhart, model Alek Wek, actrice Olivia Munn en model Jasmine Sanders.

En die jurken willen ze ook met de wereld delen. Iets gezien dat je beviel? Waarom koop je de jurk dan niet zodat ze in jouw eigen kast kan schitteren. Vanaf vandaag kan je op de website de MET Gala-collectie kopen. Die bestaat uit vier items die geïnspireerd zijn op de jurken van de celebrities. De goedkoopste jurk kost 79,99 euro, voor de duurste tast je iets dieper in de buidel en betaal je 499,99 euro. Shoppen? Dat doe je online.