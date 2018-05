H&M, Burberry en Nike slaan de handen in elkaar om de modewereld duurzamer te maken Liesbeth De Corte

17 mei 2018

07u03 0 Nina Verschillende grote modebedrijven als Burberry Group plc, Gap Inc, H&M, Nike Inc, Stella McCartney en HSBC hebben opnieuw een grote stap gezet richt een duurzamere toekomst. Ze gaan er hun missie van maken om de transitie naar een circulair modesysteem te versnellen.

De merken zijn stuk voor stuk afgezakt naar Denemarken, voor het Copenhagen Fashion Summit, het grootste event rond duurzaamheid in het modewereldje. Daar beloofden ze om zich achter het Make Fashion Circular-initiatief te scharen. Ze erkennen met andere woorden dat de mode-industrie een van de meest vervuilende sectoren is ter wereld en dat het de hoogste tijd is om zich heruit te vinden.

Concreet moeten ze drie problemen aanpakken. De bedrijven moeten een business model uittekenen waarin kledij keer op keer hergebruikt wordt. Daarnaast moeten ze ook materialen ontwikkelen en gebruiken die je kan recycleren én ze moeten bekijken hoe van versleten kledingstukken gloednieuwe outfits kunnen maken.

“Een circulaire economie realisteren zal veel lef, samenwerking en straffe innovatie vragen van alle hoeken van onze industrie”, reageert Pam Batty van Burberry. “Maar we zijn trots dat we het gesprek op gang trekken en anderen aanmoedigen om ook stappen te nemen voor een milieuvriendelijkere aanpak.”

Te traag

En die ecovriendelijkere aanpak is hoognodig, zo blijkt ook uit het Pulse of the Fasthion Industry-rapport. Daarin kan je lezen dat 75% van alle modebedrijven wereldwijd zich inzetten om milieuvriendelijker en socialer te werken, maar dat deze evolutie nog altijd te traag gaat. Duurzaamheid mag dan wel een belangrijk puntje op de agenda geworden zijn, de veranderingen gaan nog steeds niet snel en grondig genoeg.

“Het rapport toont aan dat we grote innovaties nodig hebben, die verder gaan dan de bestaande oplossingen en echt baanbrekende veranderingen teweeg kunnen brengen”, besluit Rick Darling, directeur Li & Fung Trading, op Fashion United. “Het biedt inspiratie en laat zien hoe de industrie eruit zou moeten zien om toekomstbestendig te zijn. We geloven dat digitalisering een steeds grotere rol zal spelen bij het boeken van betekenisvolle vooruitgang in de industrie.”