Gynaecoloog, kinesist, yoga... Je zou ervan beginnen puffen: ‘zorgpad’ moet zwangere vrouwen de weg wijzen in kluwen

Nina Zwangere vrouwen zien door de bomen het bos niet meer. In een kluwen van gynaecologen, vroedvrouwen, zwangerschapsyoga en borstvoedingscoaches is het voor toekomstige mama's en papa's immers niet altijd duidelijk welke pre- en postnatale zorg nu echt noodzakelijk is. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg pleit daarom voor een zorgpad.

Zwanger en dan? Wat eerst? En wat daarna? Welke afspraken zijn noodzakelijk en welke oefeningen bijkomstig? En wat na de geboorte van die eerste spruit? Tot bij de gynaecoloog of huisarts raken de meeste zwangere mama's en papa's in spe nu nog wel, maar eens in de wachtzaal worden ze nog eens overspoeld met een lading brochures en affiches om die negen maanden te vullen. "Velen zien de bomen door het bos niet meer", zegt Wendy Christiaens, sociologe bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. "Waarvoor ga je naar de gynaecoloog en waarvoor dient de vroedvrouw? En hoe vaak moet je langs? Wanneer raadpleeg je Kind & Gezin? Momenteel hangt het van toevalligheden af welk parcours een vrouw volgt. Daar moet systematiek in komen, zodat iedereen - hoog- en laag opgeleid, arm of rijk - dezelfde zorg kan krijgen.”

Zwangerschapszingen

Al die actoren op het terrein maken het toekomstige ouders niet gemakkelijk, vindt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Het aanbod is er, alleen is de knoop ontwarren niet evident. Om alle info te integreren in een samenhangend geheel, pleit het Kenniscentrum daarom voor een zorgpad. Want dat is er nu vreemd genoeg nog niet. "De Belgische richtlijn voorziet bijvoorbeeld tien raadplegingen tijdens de zwangerschap, waarbij in totaal drie echografieën worden genomen", zegt Christiaens. "Maar vier procent haalt dat aantal niet. Drie procent heeft tijdens de eerste 20 weken van de zwangerschap zelfs geen enkel contact met een zorgverlener."

"Een ander deel van de vrouwen gaat dan weer net heel veel langs bij de gynaecoloog", vult ook gynaecoloog Johan Van Wymeersch aan. "En soms wordt daarvoor weleens naar ons met de vinger gewezen, dat wij die afspraken stimuleren. Dat klopt niet. Je moet weten dat er geen periode in het leven van een vrouw is waarbij er meer ongerustheid is dan tijdens een zwangerschap. Het is logisch dat ze die zorg dan overconsumeren als ze wat buikpijn hebben of de baby even niet zoveel voelen."

Het Kenniscentrum wil ook dat er een duidelijk onderscheid komt tussen wat jonge moeders echt nodig hebben en wat louter facultatief is. "Naast de medische en paramedische zorgverleners en instanties zoals Kind & Gezin, zijn er immers ook nog eens een heleboel anderen die een aanbod hebben. Er is yoga, mindfulness, zwangerschapszingen... Tel het allemaal op en je krijgt een kluwen aan aanbod. Het kan voor verwarring en misverstanden zorgen."

Coördinator

"Er zijn ook veel vrouwen die verkeerde verwachtingen hebben - net omdat ze onvoldoende kennis hebben. Over een gynaecologische consultatie, bijvoorbeeld. Die is kort, tien minuten, twintig hooguit. Ruimte voor vragen is er niet en mama's blijven dikwijls op hun honger zitten. In dat geval is het ook aangewezen om een contactpersoon aan het zorgpad te verbinden, als een coördinator binnen de gehele entourage die ervoor moet zorgen dat er geen enkele stap wordt vergeten en tot wie de toekomstige ouders zich kunnen richten bij vragen of problemen."

Gynaecoloog Van Wymeersch vindt het zorgpad alvast een goed plan. "Zolang het model niet wordt opgedrongen, natuurlijk. Ook de huisarts mag niet vergeten worden in het hele verhaal - zeker voor klachten die niet verloskundig gebonden zijn. Een zorgpad mag niet te strikt zijn, ik zie het eerder als een aanbeveling, een leidraad."

Psycholoog

Het Kenniscentrum zelf ziet het als een soort basiszorg. "Waaraan iedereen in functie van haar specifieke behoeften en na overleg met de centrale coördinator ook nog modules kan toevoegen. Een psycholoog, bijvoorbeeld, of een kinesist, een maatschappelijk werker... In het buitenland - Nederland, Zweden, Frankrijk... - gebeurt het zo. Daar wordt bij het begin van elke zwangerschap een zorgplan opgesteld in overleg met de aanstaande moeder. Het bevat alle aspecten van prenatale zorg en bevalling, tot de eerste zes weken na de geboorte."