Gudrun doet aan ‘guerrilla gardening’ en strooit overal zaadjes. “Ik maak van heel Brussel mijn tuin”

Een stukje gemeentegrond, een berm of braakliggend privéterrein. Ze zijn niet meer veilig voor ‘ guerrilla gardeners’ , die met zaadjes en planten de wereld groener willen maken en openbaar bloemen aanplanten. Vergelijk het met een pand kraken, maar dan sympathieker. Gudrun (41) vertelt. “De politie is begripvol naar ons toe.”

‘Guerrilla gardening’ is een initiatief dat zich richt op meer groen op staat. Het komt erop neer dat je braakliggende stukken grond aanplant of inzaait zonder dat je daar goedkeuring voor hebt. Vandaar ook de term ‘guerrilla’.

Het concept is ontstaan in Cuba, waar mensen de steden ongevraagd innamen om hun eigen groenten te kweken, maar ondertussen wroeten er over heel de wereld ‘guerrilla gardeners’ in het gras. De Antwerpse Gudrun De Maeyer (41) is er zo eentje.

“Ik had een appartement zonder terras of tuin”

Gudrun heeft al van kinds af aan een passie voor de natuur en is zo ook in contact gekomen met ‘guerrilla gardening’. “Ik doe het nu al zo’n twintig jaar, van kinds af aan. We pakten gewoon wat zaadjes en gooiden die ergens anders terug.”

Als je op een apparte­ment woont, heb je vlak voor de deur vaak een boompje waar je nog iets rond kan zetten Gudrun

Gudrun werkt in eerste instantie voor de Faculteit Architectuur KU Leuven. In bijberoep is ze ook zelfstandige bij plantenkwekerij ‘t Coolhof in Putte en daarnaast heeft ze mee de Brusselse Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT Brussel) opgericht.

“Toen ik nog in Brussel woonde, had ik een appartement zonder terras of tuin. Dus heb ik de klik gemaakt: dan wordt heel Brussel mijn tuin. Je hebt vaak vlak voor de deur al een boompje waar je nog iets rond kan zetten.”

Volledig scherm VELT Brussel maakt de stad groener.

Moet je het stiekem doen?

Guerrilla gardening gebeurt niet alleen op openbare grond, maar soms ook op braakliggend privéterrein. En dat loopt niet altijd foutloos. “We hadden al eens een incident op een braakliggende bouwgrond in het centrum van Brussel”, biecht Gudrun op.

“Blijkbaar woonden de eigenaars naast het veld waar we bezig waren en die belden de politie. Ze waren bang dat hun privégrond een publieke plek zou worden. We hadden daar ook al een bankje ineen getimmerd, maar we haalden dat allemaal meteen weer weg. De politie was begripvol naar ons toe. Die mensen laten hun grond al die jaren gewoon verloederen, dus waarom zouden wij hem niet mogen opfleuren?”

Op een jaar tijd zag ik het centraal station van Brussel transforme­ren Gudrun

“Er zijn mensen die stiekem aanplanten, maar zelden doet een gemeente echt moeilijk. Dus je kan er echt activiteiten en workshops van maken.” En dat is wat VELT Brussel doet, vaak samen met kinderen van woontorens en grijze buurten. Om op die plaatsen meer groen te integreren.

“In sommige gemeenten moet je wel vragen of ze een bepaald stuk in een berm niet willen maaien, als je daar net iets hebt aangeplant. Maar als je dan belooft dat er buren voor zullen zorgen, is het meestal wel in orde. De buren zorgen er dan voor dat de planten water krijgen of niemand zijn vuilzakken in de berm gaat dumpen.”

Wil jij ook wat zaadjes uitstrooien? “Op weg naar school doe ik het soms”

Let er dan op dat je altijd een zakje in je jaszak hebt steken om onderweg zaadjes in te stoppen. “Veel mensen hebben niet eens door dat ze gewoon zaadjes kunnen nemen van stoeprozen, bijvoorbeeld.”

“Als ik de weg van bij me thuis naar de school van mijn kindjes afleg, gooi ik soms eens een handje uit. Hoe meer vaste trajecten je aflegt, hoe meer je je eigen planten en bloemen ziet uitkomen en dat is supermooi.”

Volledig scherm Gudrun aan het werk als guerrilla gardener.

Belangrijk is wel dat je het zo veel mogelijk met inheemse planten doet. “Er zijn planten die ze met man en macht uit België proberen weghouden, dus je moet erop letten dat je geen exotische, invasieve planten verspreidt. Daar hebben onze bijen niets aan.”

Je kan ook met zaadbommen te werk gaan. Rol een zaadje in een balletje klei en laat de balletjes even liggen tot ze droog zijn. Die kun je dan later uitstrooien over een hek in een grote weide, bijvoorbeeld. “De klei zorgt ervoor dat die zaadjes al voedingsstof hebben en pas beginnen te ontkiemen als het begint te regenen”, legt Gudrun uit.

Het favoriete project van Gudrun bevond zich aan het centraal station van Brussel. “Op een jaar tijd zie je het daar transformeren van een plek waar iedereen zijn vuil maar gooit naar een van de schoonste plekjes van de binnenstad. De mensen gingen er verpozen, vonden er rust en de kindjes speelden er ook graag. Door een zaadje te planten kun je letterlijk voor verandering zorgen.”

