Grotere maat is duurder, of toch bij New Look Liesbeth De Corte

15 mei 2018

08u52

Bron: The Times, The Telegraph 0 Nina New Look zit in nauwe schoentjes. Nadat een vrouw verontwaardigd had opgemerkt dat plussize kleren duurder zijn dan de kleinere variant, wordt het kledingmerk ervan beschuldigd een zogezegde ‘fat tax’ te hebben ingevoerd.

Een zekere Maria Wassell was gaan shoppen met een missie: een broek met streepjes kopen. Toen de Britse vrouw een exemplaar had gevonden bij New Look, zag ze verbouwereerd dat deze duurder was dan exact dezelfde broek voor smallere modellen. “Het is net alsof ik gediscrimineerd word omdat ik plussize ben, terwijl ik een beetje molliger ben dan anderen”, reageert ze. En dat vindt ze ontzettend vreemd. “De gemiddelde maat voor een Britse vrouw is maatje 16 (44 in Europese maat, red.). Er wordt steeds meer aandacht geschonken aan plussize kledij en het wordt ook vaker verkocht. Waarom worden we dan gestraft omdat we wat zwaarder zijn?”

Een snelle zoektocht op de online webshop van New Look leert ons dat dit fenomeen niet alleen voorkomt in het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij ons. Exact dezelfde groene broek met zwarte strepen kost voor vrouwen met een maatje meer ook 5 euro meer. Een T-shirt met de tekst ‘Très Jolie’ is 2 euro duurder, een pastelroze blazer 5 euro duurder en een rood kleedje was in eerste instantie zelfs 10 euro duurder.

Meer stof?

Tam Fry van het National Obesity Forum vond het nog niet zo slecht dat de prijskaartjes voor plussize kledij wat duurder zijn. “Als een vrouw meer moet betalen voor haar kleren omdat ze maatje 18 (46 in Europese maat, red.) heeft, zal ze misschien aangemoedigd worden om weer in vorm te geraken. En dat is toch goed?”, kaatst hij de bal terug. “En het is ook maar logisch dat ontwerpers meer vragen voor grotere maten omdat ze er meer materiaal voor moeten gebruiken.”

Die redenering – dat kledij voor curvy ladies duurder is dan de kleinere maatjes omdat er meer stof nodig is – vindt Wassell klinkklare nonsens. Ze verwijst naar de tall collectie, de lijn voor ‘lange’ vrouwen. “Die kost exact evenveel als de gewone maten.”

New Look heeft ondertussen ook gereageerd op de heisa. “We gaan de prijzen voor de plussize collectie herbekijken zodat dit in de toekomst niet nog eens voorvalt. We zijn trots op al onze lijnen en waarderen al onze klanten, maakt niet uit welke maat ze hebben.”