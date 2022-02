Grote sterren zwichten massaal voor jas van Mango van 199 euro, en hij is nog niet uitverkocht

Pink Ribbon zoekt borstkan­ker­pa­tiën­ten om hun iconisch lintje te ontwerpen

In België krijgt een op de negen vrouwen te maken met borstkanker. Dat is veel. Om de ziekte onder de aandacht te brengen, verkoopt borstkankerorganisatie Pink Ribbon elk jaar hun iconische roze lintjes. En dat pakt de vzw deze keer iets anders aan. “In plaats van op zoek te gaan naar een nieuwe bekende ontwerper, willen we het woord geven aan de mensen die de ziekte hebben ervaren. Man of vrouw. Jong of oud. We zoeken jou als lotgenoot om het lintje vorm te geven.”

