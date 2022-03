Groene vingers op bestelling: ‘Plantenconsulent’ Thomas komt thuis je kamerplanten verzorgen (of redden)

Belgische wetenschap­pers ontwikke­len nieuwe vruchtbaar­heids­be­han­de­ling die minder belastend is

Koppels die niet op natuurlijke wijze zwanger kunnen worden, nemen vaak hun toevlucht tot In Vitro Fertilisatie (IVF). Het nadeel: die techniek is heavy, met name door de hormonale bijwerkingen. Een team van Belgische wetenschappers heeft daarom een nieuwe methode ontwikkeld die veel milder is. “Dit opent perspectieven voor kankerpatiënten of vrouwen met PCOS.”

9 maart