Griet hoopt op een relatie met haar fuckbuddy. “Ik mag het hele weekend bij hem blijven. Betekent dat niets?”

Zes maanden maar was Ward (38) samen met zijn collega. “Ik vond haar razend knap. Ze was out of my league.” Drie jaar na die korte, maar o zo intense liefde, blijft Ward haar missen en lijkt elke nieuwe vrouw opeens te min. “Waarom kan ik niet verder met mijn leven?” Relatietherapeut Wim Slabbinck weet waarom. Verliefdheid kan immers langer biologisch nazinderen dan je denkt.