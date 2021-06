Google helpt voortaan genderneutrale taal te gebruiken in teksten

We zijn het zo gewend, denken er zelfs niet meer bij na, maar onze taal zit vol met woorden die discriminerend of denigrerend (zouden kunnen) zijn. Denk maar aan het typische ‘kuisvrouw’. Of het zogenaamde overwicht van het mannelijke voornaamwoord om een overkoepelende context te beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de zin: ‘Iedereen heeft zijn eigen mening’. Of de zin: ‘Een architect moet altijd zeker zijn dat de grondplannen die hij opstelt volledig kloppen.’ Onderzoek toont aan dat mensen sneller geneigd zijn om zich een man in te beelden in zo’n context, al wordt er uit de zin geen gender duidelijk.

Waardeverschil

En dan is er nog het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke benamingen van hetzelfde beroep. Ook daar schuilt potentieel gevaar. In de Europese richtlijnen voor genderneutraal taalgebruik staat er het volgende over: “Volgens sommigen bestaat er soms wel een verschil in gevoelswaarde tussen de mannelijke en vrouwelijke vorm. Zo zou directrice eerder doen denken aan een functie binnen een school dan binnen een multinational. Een vrouw is dan eerder directeur van een grote onderneming, maar directrice van een school.”

Anno 2021 is het belangrijk dat àlle lezers, ongeacht de genderidentiteit, zich in een tekst herkennen. Volgens het Europees Parlement zou genderneutraal taalgebruik bijdragen tot de vermindering van genderstereotypering, zou het sociale verandering teweeg brengen en zorgen voor meer gendergelijkheid.

Daarom brengt Google nu een nieuwe toepassing naar Google Docs, het gratis online platform waar je documenten mee maakt. Zo biedt de tech-gigant vanaf nu alternatieven voor seksistisch taalgebruik via een pop-up berichtje in de tekst. Het bedrijf probeert via deze weg te voorkomen dat mensen zich beledigd of uitgesloten voelen. Een voorbeeld: verpleegster of verpleger verandert in verpleegkundige. Vroedvrouw in verloskundige. Ombudsman in ombudspersoon. Maar evengoed kan het woord ‘manuren’ gemakkelijk vervangen worden door werkuren.

Op dezelfde conferentie waar Google deze taalveranderingen aankondigde, lieten ze ook weten dat ze de camera’s van hun smartphones zullen aanpassen op een zwarte of bruine huid.

Meer weten over genderneutraal taalgebruik? Lees de Europese richtlijnen hier.

