GoodFood@School: Seppe Nobels deelt zijn recept voor Croque-madame vert

28 mei 2018

18u09 0 Nina Chefkok Seppe Nobels en Rikolto, het vroegere Vredeseilanden, slaan de handen in elkaar voor het project GoodFood@School. Hun doel? Van gezonde en duurzame voeding op school de normaalste zaak van de wereld maken. Op 28 mei wordt de samenwerking gelanceerd met een Belgische week in het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge: een week lang serveert de schoolkeuken Belgische klassiekers naar een duurzaam recept van Seppe Nobels. NINA deelt de hele week lang elke dag een recept.

"Ik geloof heel erg in jongeren als de change makers van morgen", zegt Seppe Nobels. "Jongeren moeten vragen durven stellen over wat ze eten. Je hebt het recht om te weten wat je eet, waar je eten vandaan komt en welke impact het heeft op je gezondheid en onze planeet. Ik wil niet iemand overtuigen die al 40 jaar dagelijks een berg aardappelen eet en weinig groenten. Maar kinderen en jongeren daarentegen, daar heb je nog een invloed op."

Daarom wordt Seppe Nobels het gezicht van GoodFood@School: het ambitieuze programma van Rikolto, Fairtrade Belgium en GoodPlanet om tegen 2021 in alle Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid tegen hebben, zowel in de keuken als in de klas. "Voeding op school is een enorme hefboom om ons voedselsysteem rechtvaardiger, milieuvriendelijker en gezonder te maken", zegt Myrthe Peijnenborg van Rikolto (Vredeseilanden). "Willen we een groeiende wereldbevolking op een duurzame manier voeden, is dat geen luxe maar een noodzaak."

Croque-madame vert

“Een croque-monsieur of -madame is oerklassiek en altijd, altijd zit er vlees tussen. Hoog tijd om er nu een gezonde variant van te maken, zonder vlees en kaas waardoor het vetgehalte beperkt wordt. Ik presenteer m’n groene versie op een coole manier die toch supereenvoudig is. Perfect op maat van jongeren.”

Ingrediënten voor 4 personen

- 1 kleine rode ui

- 200 g tuinkruiden

- 4 dikke sneden hoeve- of zuurdesembrood

- 50 g hoeveboter

- 4 eieren

- peper uit de molen

- grof zeezout

- enkele druppels kwalitatieve plantaardige olie

- enkele druppels witte wijnazijn

Gepekelde radijzen: (Dit is iets te veel voor het recept, maar van deze gepekelde radijzen geniet je nog maandenlang.)

- 2 bussels radijzen

- 150 g suiker

- 3,5 dl water

- 1 dl wittewijnazijn

- 30 g zout

- 5 jeneverbessen

- 2 blaadjes laurier

- 2 kruidnagels

Bereiding

Gepekelde radijzen:

Spoel de radijzen en snijd het loof weg, maar laat een stukje zitten. Snijd ze van loof naar wortel in tweeën en doe ze in gesteriliseerde potten.

Doe de suiker in een pan met 1 eetlepel van het water en laat karamelliseren. Blus met de rest van het water en de azijn. Doe er zout, de jeneverbessen, de laurier en de kruidnagels bij.

Giet de warme pekel over de radijzen. Sluit de glazen potten en laat minstens een week rusten.

Croque-madame vert:

Pel de rode ui en snijd in ringen. Spoel daarna de tuinkruiden en laat uitlekken. Snijd met een steekring een cirkelvormig gat in de vier sneden brood. Heb je geen steekring? Gebruik dan een omgekeerde koffiekop en snijd de omtrek met een mes eruit.

Laat de hoeveboter smelten in een pan op hoog vuur. Kleur de sneden brood goudbruin en draai ze om. Breek voorzichtig een ei per snede brood en mik precies in de gecreëerde opening zodat het spiegelei in de pan gaart en zich hecht aan het brood. Kruid met peper en grof zeezout.

Leg de croque op een bord en schik de tuinkruiden, rode uienringen en gepekelde radijzen er bovenop. Breng op smaak met enkele druppels plantaardige olie en witte wijnazijn.