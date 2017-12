Nicholas Arnst: "Als goochelaar ben je een vreemde vogel. Ik toch, alleszins" Sarah Saelens

06u01 0 Greetje Van Buggenhout Goesting Wat tv-goochelaar Nicholas Arnst precies in zijn trukendoos verbergt? Vooral speelkaarten, zo blijkt. "Overal waar ik kom, laat ik een spoor van kaarten achter. Bij mij thuis liggen meer dan duizend pakjes. Zodra de kaarten te veel kreukjes vertonen, koop ik een nieuw doosje", vertelt hij aan Goesting Magazine . Maar wees gerust, voor de rest is Nicholas een heel gewone gast. Nou ja, behalve wanneer het over koffie gaat.

Je bent beginnen goochelen op je twaalfde. Is dat iets waarmee je scoort op de speelplaats?

Nicholas Arnst: “Goh, ik heb daar zelf nooit mee uitgepakt. Ik ben niet iemand die meteen een podium opspringt en een show afsteekt. Pas op, er was wel interesse natuurlijk. Tot dan dachten mijn klasgenoten bij een goochelaar nog aan een man met een hoge hoed. Met mijn verrassende trucs doorbrak ik dat beeld een beetje. En toen ik in het tweede middelbaar een truc aan mijn wiskundeleraar toonde, was hij zo enthousiast dat ik er vanaf dan elke les een mocht demonstreren. Zalig!”

Heeft goochelen jou ooit meer punten opgeleverd? Of je uit een vervelende situatie gered?

“In mijn boek staan een paar spiekmethodes. Niet dat ik constant spiekte, maar ik heb er toch enkele uitgetest. Meestal draaide het meer om de kick dan om het spieken zelf, want sommige methodes kostten me zoveel moeite dat ik beter gewoon wat meer had geblokt. (lacht) Op de luchthaven smokkelde ik ooit een aansteker langs de security. Heel eenvoudig zelfs, door hem te ‘verstoppen' op de meest voor de hand liggende plaats: in mijn handen. De agenten hebben mij toen grondig gefouilleerd, maar in mijn handen hebben ze nooit gekeken. Omdat dat té evident is.”

Als ik echt eerlijk moet zijn, ben ik over niks dat ik doe helemaal tevreden Nicholas Arnst

Ondeugend! Heb je ooit vrouwen versierd met je trucs?

“Nooit geprobeerd. Waarschijnlijk had ik ze alleen maar afgeschrikt. Als goochelaar blijf je een vreemde vogel. Ik toch alleszins. (lacht) Niet dat ik dat erg vind!”

Geheimen verklappen

Klaagt je vriendin weleens dat je volgens haar te veel met goochelen bezig bent?

“Ik ben er letterlijk dag én nacht mee bezig. Vroeger oefende ik in de klas onder mijn lessenaar en kreeg ik regelmatig onder mijn voeten omdat ik weer eens een muntstuk op de vloer liet vallen. Ik kan nogal obsessief met een bepaalde truc bezig zijn en die dan constant uittesten. Omdat ik nu vooral ’s nachts oefen, moet mijn vriendin het geluid van vallende muntstukken of balletjes tolereren terwijl ze in bed ligt.”

Vanwaar jouw voorkeur om ’s nachts te oefenen?

“Ik geniet daar geweldig van. Het zijn ook mijn mooiste herinneringen aan vroeger: ik als jong gastje in het midden van de nacht bij een klein leeslampje. Terwijl iedereen lag te slapen, dook ik in een oud, stoffig boek en ontdekte ik pagina na pagina de geheimen van een goochelaar. En dan maar oefenen tot ik die trucs onder de knie had. Toen ik pas begon, was er geen internet en moest ik alle kennis bij andere goochelaars halen. Dat betekende: maandenlang smeken en oefenen. Pas dan verklapte die man één geheimpje of gaf hij me een geheimzinnig boek dat honderd jaar geleden door een andere goochelaar was geschreven. Heerlijk!”

Greetje Van Buggenhout "Ik had nooit de ambitie om beroemd te worden. Ik ben wél al mijn hele leven op zoek naar een manier om goochelen te brengen zoals ík het wil"

Je hebt al indrukwekkende televisie gemaakt. En nu is er jouw boek, maar je bent ook volop bezig met zaalshows. Waarop ben je het meeste trots?

“Als ik echt eerlijk moet zijn, ben ik over niks helemaal tevreden. Alles wat je daar opsomt, zie ik als kleine stapjes die mij vooruit helpen naar mijn uiteindelijke doel. Televisie en theater hebben me elk op hun manier veel geleerd. Het boek was dan weer een goede reflectie op alles wat ik heb meegemaakt. Maar ik ben nog niet waar ik zou willen zijn. Wat ik dan wil bereiken? Ik had alleszins nooit de ambitie om beroemd te worden. Dat komt er nu bij en natuurlijk vind ik het leuk, maar het is nooit mijn drijfveer geweest. Wel ben ik al mijn hele leven op zoek naar een manier om de kunst van het goochelen exact te brengen zoals het in mijn hoofd zit. Alles wat ik tot nu toe gedaan heb, zijn experimenten die me dichter bij die droom brengen. (stilte) Dat is vaag, hè? Sorry, ik kan het echt niet beter uitleggen.”

Stuten

In jouw boek lezen we dat je een unieke levenswandel achter de rug hebt. Op je twaalfde verhuisde je van Saoedi-Arabië naar Brugge. Een cultuurschok?

(lacht) “Het was alleszins een serieuze verandering. Alleen de taal al! Terwijl ik amper Nederlands kon, kwam ik plots in een klas terecht waar iedereen West-Vlaams sprak. Dat jaar hebben die gasten mij Brugs geleerd. Ik weet nog goed dat ik het woord stuten zalig vond en snel heb overgenomen. Nu spreek ik nog altijd vloeiend Brugs, ja. Het klinkt misschien raar, maar als ik met een West-Vlaming spreek, voel ik me opgelucht. Niet dat het mij moeite kost om algemeen Nederlands te praten, maar de woorden komen iets vlotter in het Brugs. Het is een gemakkelijk accent waarmee je veel kunt wegmoffelen.”

Na het middelbaar trok je naar Tenerife. Had je nood aan avontuur?

“Ik kan niet mijn hele leven op één plek blijven, zo zit ik niet in elkaar. Na een tijdje voel ik me ongemakkelijk en ga ik op zoek naar iets nieuws, naar een onbekende omgeving om te ontdekken. Braaf doen wat iedereen doet? Niks voor mij! Ik heb regelmatig nood aan een uitdaging. Ik ben naar Tenerife vertrokken met de woorden: ‘Nooit meer laat ik mijn haar knippen, nooit meer keer ik terug naar België en nooit ga ik nog studeren.’ Het is duidelijk anders gelopen. (glimlacht) Nochtans was Tenerife een paradijs. Overdag surfen, tussendoor naar school en ’s avonds skaten langs de terrassen om iedereen die ervoor openstond een truc te tonen. Maar na drie jaar was ik het moe, want uiteindelijk verdiende ik niet zoveel en bestond mijn publiek vooral uit zatte toeristen.”

Zoals je mij op tv ziet, ben ik echt. De grote showman uithangen is niet aan mij besteed Nicholas Arnst

Eenmaal terug in België heb je psychologie gestudeerd. Gebruik je die kennis nu?

“Alles wat ik in mijn leven leer of meemaak, vertaal ik naar mijn goochelkunst. Had ik biologie gestudeerd, dan bedacht ik nu goocheltrucs met dieren of chemische stoffen. Maar er is inderdaad een overlapping tussen psychologie en goochelen. Of je nu therapeut of goochelaar bent, je moet voeling hebben met mensen en je kunnen verplaatsen in andermans schoenen. Als ik een truc verzin, beeld ik me voortdurend in wat de andere denkt en daar maak ik dan gebruik of, euhm, misbruik van.”

Koffie branden

Heb je in jouw drukke agenda tijd voor hobby’s?

“Ik vind het belangrijk om niet alleen met goochelen bezig te zijn. Goede goochelaars zitten niet non-stop te oefenen in een donker kamertje. Nee, dat zijn figuren die veel hebben meegemaakt en te vertellen hebben. Als ik mezelf constant zou opsluiten, heb ik geen verhaal voor mijn publiek. Creativiteit kun je niet forceren. Je kunt niet aan je bureau blijven zitten met een wit blad voor je neus. Lukt het me niet om iets te bedenken, dan ga ik naar buiten. Het liefst van al zou ik dan een ticket boeken naar een onbekende plek, maar een wandelingetje door de stad doet ook al veel. Reizen is dus een van mijn vele passies, naast surfen en koffie.”

Koffie?

“Ik hou van zaken waar je heel ver in kunt gaan en dat is zo bij koffie. Ik koop al enkele jaren oude, verwaarloosde espressomachines om ze te restaureren en te gebruiken. Ik brand nu zelfs mijn eigen koffie. Ja, ik ben echt heel nerdy op dat vlak. Het is ook zo boeiend allemaal. Alleen al het idee dat een boer ergens in Colombia of Guatemala die bessen met de hand plukt en daarna op een boot naar hier stuurt. En dat een brander daar dan vakkundig de beste koffiebonen van maakt. Je ziet, ik fantaseer daar echt een heel verhaal bij.”

Zowel tijdens dit interview als op televisie lijk je de rustigste persoon ter wereld. Ben je echt zo zen?

“Zoals je mij op televisie ziet, ben ik echt. Ik hang daar niet de grote showman uit, omdat dat niet in mij zit. Ook tijdens mijn zaalshow sta ik niet met toeters en bellen op het podium. Je krijgt geen laserlichtspektakel te zien en je wordt ook niet afgeleid door dansende, halfnaakte vrouwen. Dat past gewoon niet bij me. Voor die eerste shows was ik natuurlijk zenuwachtig, maar tegenwoordig niet meer. Mensen vragen me regelmatig hoe ik zo rustig kan blijven terwijl er vaak veel druk op mijn schouders ligt. Ik kan gewoon redelijk goed dingen loslaten, denk ik. Ik neem het leven niet al te serieus. Uiteindelijk goochel ik nog altijd voor mijn plezier. Het blijft een soort spelletje en dat spelletje mag van mij gerust eens foutlopen. Trouwens: dat een truc mislukt, hoort erbij. Zelfs daarvan probeer ik te genieten. De dag dat het niet meer plezant is, stop ik ermee. Maar dat is gelukkig totaal nog niet aan de orde.”

