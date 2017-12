James Cooke: "In het begin vreesde ik dat mensen me snel beu zouden zijn" Joris Vergauwen

Goesting Het lijkt altijd gieren en gillen met James Cooke, maar wanneer Goesting Magazine wat langer met hem praat, komt ook z'n kleine hartje boven. De Gentenaar kwam het voorbije jaar als een wervelwind de huiskamers binnengewaaid, vanop een camping met Karen Damen tot in de boot van Gert Verhulst.

Een gesprek met James Cooke heeft geen opwarmingsrondje nodig. De man is een open boek. Hij valt op met zijn onbevangen enthousiasme, met de feelgoodvibes die hij van op het scherm de wereld instuurt. De kijker smult ervan, sluit de olijke James in de armen. En wie hem nog niet kent, krijgt de Gentenaar straks bij de kalkoen geserveerd. Vanuit het kasteel van Gert Verhulst in de Ardennen verzorgt hij mee de presentatie van Gert Last Year, de kerstspecial van Gert Late Night.

Eerst zaten jullie op een boot, straks in een kasteel in de Ardennen. Levert zo’n niet-doordeweekse setting per definitie een beter gesprek op?



“Goh, zo ongewoon zijn die locaties nu ook weer niet. Die boot, dat is gewoon een huis op water. Hetzelfde met dat kasteel, wat wij onze mansion noemen. Het is ook de plaats waar we Nieuwjaar vieren trouwens. Belangrijker is dat de gasten voelen dat ze welkom zijn. Als Gert mensen uitnodigt op de plek waar hij zich op zijn gemak voelt, straalt hij dat ook uit naar zijn gasten. En net dát geeft die plaats iets extra. Het was eigenlijk mijn idee om het kasteel te gebruiken. We waren al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie, maar we zagen het kasteel over het hoofd. ‘Blijf de mensen uitnodigen bij jou thuis, dat is net wat de mensen zo enorm appreciëren’, zei ik tegen Gert.”

Noortje Palmers "Gert is een échte gastheer. Als je er gaat slapen, is de kamer perfect in orde en staan er hapjes en drankjes klaar, ongelofelijk." - James Cooke

Voor een gezellig kerstgesprek met alle clichés, van het knisperende haardvuur tot ...?



(enthousiast) “... een grote kerstboom vol ballen en slingers, de kerstsokjes, het haardvuur, lekker eten, mooie pakjes! Het zal wel zijn! Het wordt echt warme televisie. Het is dan ook een fantastisch gezellige plek, dat kasteel.”

Ambetante Gert

Wat betekent kerst voor jou?



“Eigenlijk heel cliché: kerst is voor mij familie en gezellig samenzijn. We hebben gedurende het jaar sowieso héél weinig familiegebeurtenissen. Dat klinkt misschien raar, maar daar doen wij niet aan mee. Als ik dat vergelijk met mijn vriend: daar is om de twee scheten iets te doen met de familie. ‘Wat gaan we nu vieren?’, vraag ik, en dan blijkt het meestal gewoon even een moment om gezellig bij elkaar te zijn. Aan de Cooke-kant gebeurt dat niet met iedereen samen. We zien elkaar niet vaak, al bel ik wel dagelijks met mijn moeder. Maar als we dan allemáál samenkomen, is het echt gezellig, net omdat het zo lang geleden is.”

En Nieuwjaar?

“Dat vier ik bij Gert, in het kasteel in de Ardennen, met veel vrienden erbij, het bakske vol. Uitgaan hoeft dan helemaal niet. We maken het daar heel gezellig, met lekker eten en dansen tot diep in de nacht.”

Sta je zelf wel eens achter het fornuis in de eindejaarsperiode?



“Oh God, nee! Het is al een wonder als ik erin slaag om een ei te bakken. Ik kan totaal niet koken, nul komma nul. Ik heb al serieus wat bijgedragen aan het succes van allerlei food delivery-initiatieven. Ik verdien eigenlijk een paar aandelen bij die gasten. Gert is natuurlijk helemaal anders. Hij is een échte gastheer. Daarom is het programma in de eindejaarsperiode hem ook zo op het lijf geschreven. Telkens als ik bij hem op bezoek ga, moet ik een halfuurtje op voorhand mijn komst aankondigen. Zo kan hij al een hapje klaarzetten en alles gezellig in orde brengen. Gert zorgt heel graag voor mensen. Als je er gaat slapen, is de kamer perfect in orde en staan er hapjes en drankjes klaar, ongelofelijk. Sommige mensen hebben dat echt in zich. Als ik gasten over de vloer krijg, zal ik snel mijn kot nog eens opkuisen, dat wel. Maar dan vergeet ik telkens weer dat mijn koelkast leeg is. Bij Gert is het the whole package! En hij neemt dat serieus hé. Als je belt en je staat al voor de deur, is hij ambetant.” (lacht)

Noortje Palmers "Ik voel me heel veilig bij Vier. Die mensen zoeken echt naar een omgeving die bij me past." - James Cooke

Slijmen of zo



Voor jou was het wel een bijzonder jaar. Begin 2017 was je bijna nog een nobele onbekende.

“Absoluut. Er is op korte tijd heel veel veranderd. Daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Ik heb mooie programma’s mogen maken met mooie mensen. Dat is heel bijzonder, dat besef ik. Natuurlijk is dit niet alleen míjn verhaal. Aan zo’n programma ben je met een heel team bezig. Ik voel me ook heel veilig bij Vier. Dat is niet om te slijmen of zo, maar die mensen zoeken echt een omgeving die bij me past. Ik ben daar in een warm nest terecht gekomen.”

Is het alleen maar rozengeur en maneschijn, die bekendheid, of ondervind je ook nadelen?

“Ik merk dat veel mensen me beginnen kennen. Ik heb wel wat tijd nodig gehad om dat te plaatsen. Ik herinner me wel nog heel goed de eerste keer dat ik werd herkend op straat. Ik wist niet goed wat er gebeurde. ‘Shit, die kijkt naar mij en die lacht! Is dat nu die van Duits van vroeger op school?’, dacht ik. Maar eigenlijk is het alleen maar interessant. Je krijgt veel feedback op zulke momenten. Soms geven mensen wel eens aan dat ik beter iets niet had gezegd, maar evenzeer bedanken ze me voor een mooi tv-moment. Ik kom uit de theaterwereld. Daar zie je je publiek recht voor je. Je weet hoe ze oordelen, want ofwel krijg je applaus, ofwel niet. Nu sta ik voor een camera en moet ik de straat op om na te gaan wat de mensen ervan vinden. In het begin zat ik wel eens te stressen. Ik vreesde dat mensen me snel beu zouden zijn. Ik had vooral schrik omdat ik dit zo graag doe en ik niet wil dat het snel stopt. Maar dat heb ik losgelaten. En wat er ook gebeurt, ik probeer altijd mezelf te blijven en dat appreciëren mensen wel, denk ik.”

Noortje Palmers

Jullie kregen weleens kritiek, onder meer met de ‘luchtige’ aanpak van het thema armoede in Nieuwe Buren.



“Karen en ik probeerden in dat programma te overleven met een minimumloon. Na één aflevering werd er op ons gespuwd, alsof we wilden lachen met de armen. Maar na drie afleveringen kwam iedereen daarop terug, omdat ze zagen wat we aan het maken waren en welke richting we uit gingen. We hadden tijd nodig om te kunnen groeien. Een relatie geef je toch ook niet op na een maand? Je moet elkaar leren kennen, in alle facetten. Zo is het toch ook met een tv-programma: geef het even de tijd. Ik was zo blij toen duidelijk werd dat Nieuwe Buren bruggen bouwde. We hebben echt duidelijk kunnen maken dat mensen met minder financiële mogelijkheden niet in een andere wereld leven. Weet je, we hebben allemaal héél snel een oordeel klaar, over alles en iedereen. En dat is soms gevaarlijk. Van mijn moeder heb ik geleerd om nooit te oordelen vooraleer je het héle verhaal kent. Zij heeft altijd in het onderwijs gestaan. Ze heeft met zoveel culturen en met zoveel mensen van verschillende achtergronden gewerkt. Mijn moeder was een vertrouwenspersoon van veel leerlingen en ik probeer dat ook te zijn voor de mensen met wie ik samenwerk.”

Bleiten in bed



­­­­Trek je dat ook in je privéleven door?

“Tuurlijk. Eind oktober verjaar ik en dan geef ik altijd een feestje. Nadien, toen het al ochtend werd, zei mijn vriend: ‘Zoveel verschillende vrienden dat jij hebt, echt raar!’ En dat klopt, ik heb echt veel uiteenlopende vrienden, een club die je onmogelijk zou kunnen samenstellen. Je kan ze niet in één vakje steken. En ik ben ook niet voor vakjes, ik haat ze. Als ik jongeren vandaag een levensles zou kunnen meegeven, is het dat. We zijn soms zo hard voor elkaar tegenwoordig. En tegelijkertijd zijn veel mensen ook bang geworden om een mening te hebben, terwijl we net alle vrijheid hebben om anders te kunnen zijn.”

Heb je het dan moeilijk met kritiek die je zelf krijgt?

“Als ik kritiek krijg, raakt me dat nog steeds. Ik ben niet van steen. Als de Vlaming niet content zou zijn met de programma's waar ik aan meewerk, zou ik dat heel erg vinden. Ik weet het nog goed, die allereerste keer dat ik op televisie kwam, toen heb ik Twitter afgeschuimd om na te gaan wat iedereen erover dacht. Vandaag is dat verbeterd, maar ik hecht nog veel belang aan goed onderbouwde kritiek. Ik vind dat ik nog altijd veel te leren heb.”

Noortje Palmers "Ik vind het altijd zo mooi om een open en eerlijk gesprek te voeren in bed voor Gert Late Night. Dat is mij ten voeten uit."

Na alle ontboezemingen van heel wat gesprekspartners tijdens Bedgeheimen in Gert Late Night lijkt het alsof je niet zó veel meer te leren hebt.



“Ik vind het altijd zo mooi om een open en eerlijk gesprek te voeren. Dat is het liefste dat ik doe. Het moeilijkste was nog de babbel met Karen Damen, omdat zij al zolang een vriendin is. ‘Wat moet ik haar nog vragen? Ik weet alles al over haar’, dacht ik toen. Maar ook dat werd een spontaan en ontroerend gesprek. Ik schrok er zelfs van dat ze nog zoveel verdriet had om de dood van haar grootmoeder, dat wist ik niet. ‘Hey baby, where was I?’, dacht ik toen. ‘Bel me dan!’”

Het moet teleurstellend zijn als mensen niet het achterste van hun tong laten zien.



“Er moet een wisselwerking ontstaan. Als iemand heel open is, zal ik mezelf ook veel makkelijker openstellen. Soms weet je dat het een babbel wordt met: ‘Hé, wat doe je, ben je gelukkig?’ Maar dat is ook niet erg, dat hoort erbij. Bedgeheimen, dat ben ik ten voeten uit. Ik wil die dingen weten, die vragen komen spontaan bij me op, ik zet ze niet op papier. En pas op, niet iedereen in dat bed móét bleiten. Die babbel gaat gewoon zijn eigen richting uit. Alle mensen die op bezoek komen, zijn ook mensen die ons geweldig interesseren. Voor mij is dat een groot plezier om met hen in dat bed te mogen duiken.”

Het leven van een tv-figuur is vergankelijk. Maak ik volgend jaar slechte programma's, dan spuwen de Vlamingen me uit James Cooke

Je bent televisiefiguur, maar ook acteur en artistiek directeur bij je theaterbedrijf Uitgezonderd. Zou je kunnen kiezen tussen die drie?



“Het is geen verrassend antwoord, maar het is net die combinatie die me zo gelukkig maakt. Ik zou het zo jammer vinden om iets te moeten schrappen. Het is gewoon zalig dat het kan. Bij Vier weten ze ook dat ik mijn theaterhuis niet wil opgeven. We produceren elk jaar zo’n vijf theaterstukken. En dat is even vergankelijk als het leven van een televisiefiguur. Als we volgend jaar drie slechte producties maken, zitten we ook met een put. Net zoals het einde verhaal is als de Vlamingen me uitspuwen wanneer ik volgend jaar drie slechte tv-programma's maak. Die verantwoordelijkheid en die druk is er zowel voor de camera als in het theater. Maar ik heb dat graag en heb het zelfs nodig, dat risico en die uitdaging. Ik kick daar wel op.”

Heb je ook die bevestiging nodig van het publiek?



“Het succes van een programma ligt in de handen van heel veel mensen. Het is leuk dat de kijkcijfers goed zijn, maar evenzeer om dat succes met zoveel anderen te delen, niet in het minst met de gasten zélf. Het is immers even belangrijk wie er op onze boot te gast is als welke minderheidsgroep er op onze camping zit. Ik heb vroeger nog in het buitengewoon onderwijs kindjes begeleid. Mijn eindwerk in het conservatorium ging over autisme op het podium. Die sociale thema’s hebben me altijd geïnteresseerd. Ik besef heel goed dat we met ons gat in de boter zijn gevallen: wij zijn niet afhankelijk van anderen. En hoe meer ik aan mensen het gevoel kan geven dat ze veel meer kunnen dan ze zelf beseffen, hoe gelukkiger ik zelf word. Al die mensen die op de camping zijn gepasseerd – van mensen met progeria, het syndroom van Down tot de groep blinden – het waren zíj die mooie televisie hebben gemaakt. Ik hoop dat ze dat goed beseffen.”

Welk cadeau hoop je dat er voor jou in het kasteel onder de kerstboom ligt?



(denkt lang na) “Ik hoop op een contract waarin staat: ‘2018 wordt even leuk als 2017’. Als ik dat op kerst zou mogen tekenen, meteen! Ik ben zo gelukkig met hoe het loopt dat ik alleen maar kan wensen dat dit blijft duren. Ook mijn partner Dorian heeft zo veel begrip, wat me enorm ontroert. Tenslotte is het voor hem niet zo evident. Eerst zat ik zes weken op die boot, in de zomer twee maanden op de camping en daarna ging het weer naar de boot: ik ben zeven maanden weggeweest! Maar wat een ongelooflijk jaar heb ik mogen meemaken.”

Noortje Palmers "Ik teken meteen voor een 2018 dat even leuk is als 2017."

James Cooke (33)

- Heeft een relatie met musicalacteur Dorian Liveyns

- Presenteerde samen met Karen Damen Nieuwe Buren en was dit jaar te zien in Gert Late Night en Camping Karen & James, speelt ook als acteur mee in musicals als Daens en '14-'18 en in tv-series als De Kotmadam, Spoed,...

- Is medezaakvoerder van Uitgezonderd, een productiehuis voor commercieel theater

- Is verslaafd aan: eten. “Mijn gewicht moet ik streng in het oog houden. Ik eet zo graag.” En aan werken: “Als ik vijf dagen thuis zit en niks om handen heb, word ik ongelukkig. Wat ik professioneel doe, voelt niet als werken.”

- Wenst de mensheid toe voor 2018: “Minder oordelen, minder nadenken en vooral meer genieten!”