Evi Hanssen: "Ik deed dit jaar te veel om er nog gelukkig van te worden"

Toen Evi Hanssen nog een klein meisje was, waren haar feestdagen gevuld met nachtwandelingen, konijn met pruimen en vuurwerk. Anno 2017 kijkt ze vooral uit naar een paar dagen rust, bekent ze aan Goesting Magazine. Want ze had best een heftig jaar, met reisreportages van Canada tot Israël, passages bij de Nederlandse televisie en een

We spreken af bij Evi Hanssen (39) thuis, in haar Antwerp­se loft, waar we meteen mo­gen aanschuiven aan de lange eettafel. Dit is ook haar werkplek, hier interviewt ze be­kend Vlaanderen voor haar radiopro­gram­ma Het Heilig Huis van Hanssen, op Joe. De fotoshoot is net achter de rug, voor Evi het moment om een gemak­ke­lijke outfit aan te trekken en de plakwimpers van haar oogleden te prutsen.

We kennen je vooral van televisieprogramma’s als Mijn Pop-uprestaurant en Expeditie Robinson. Was het een grote stap: van televisie naar radio?

“Toch wel, ik heb veel bijgeleerd. Ik wist natuurlijk dat ik kon presenteren, maar radio was nieuw voor mij, het is toch een heel ander medium. Bij televisie kan je meer je tijd nemen bij interviews. Als je niet je gewenste antwoord krijgt, dan kan je een vraag nog eens opnieuw formuleren op een andere manier. Bij radio heb je kortere blokjes van vier minuten, je moet dus veel sneller tot de kern komen. Wel tof is dat het vooruit gaat bij radio, je moet vooraf ook niet wachten op de belichting of de schmink.”

Al werden er bij Joe ook wel filmpjes van de radiouitzending gemaakt.

“Klopt, maar het werd uitgezonden op een zaterdagochtend, mensen verwachten niet dat je er dan super hard opgemaakt bij zit. Ik moest geen uur in de make-up zitten”. (lacht)

Wat waren de tofste momenten?

“Het gesprek met Dina Tersago. Ze had haar baby'tje bij van twee we­ken oud. Tijdens het in­ter­view gaf ze haar kind de borst, terwijl we over De Slim­ste Mens ter Wereld aan het babbelen wa­ren. Ik vond het fijn dat borstvoeding gewoon zijdelings ter sprake kwam, zonder de borstvoeding tot het onderwerp van het gesprek te maken. Zo werd het iets vanzelfsprekends, en dat vlak voor de week van de borstvoeding. De uitzending met Tom Waes was ook tof. Hij vertelde dat hij zijn ouders te weinig zag, ze gaan vaak op vakantie naar Spanje. Maar ik had ze stiekem uitgenodigd. Het was heel fijn om hem te kunnen verrassen.”

Heb je in Het Heilig Huis van Hanssen ook heilige huis­jes gesloopt?

“Zeker! Voor het ge­sprek over prostaat- en erectieproblemen was het bijvoorbeeld al heel moeilijk om een mannelijke sek­suo­loog te vinden ouder dan 40 die wilde meewerken. Erik Van Looy was er ook bij, hij wilde al niet antwoorden op de vraag. ‘Als ik zeg dat ik geen pro­blemen heb, dan ben ik een stoefer. En als ik zeg dat ik er wel heb, dan heb ik geen succes meer.’ Wel mooi om te zien hoe het taboe open en bloot op tafel werd gelegd. En hoe twee mannen zaten te giechelen aan de tafel.”

Heb je zelf taboes of onderwerpen waarover je niet graag praat?

“Ik ben sowieso heel open. Maar het is nog wat anders om je bloot te geven in de media. Over seks praat ik bijvoorbeeld wel met vrienden, maar ik ga er niet mee in de boekskes staan, omdat dat te persoonlijk is.”

Je hebt enkele gasten tot bekentenissen kunnen overhalen. Cath Luyten vertelde dat ze soms schrik heeft als ze de hartklep van haar man hoort tijdens het vrijen.

“Ik denk dat veel koppels die zo’n ingreep meemaken, dit zullen herkennen. Als je met je gasten openhartig praat over hun leven, hun werk en hun gezin, dan komen die persoonlijke verhalen vanzelf naar boven.”

Schakelen

Een tijdje geleden zei je in de pers dat je moest opletten dat je jezelf niet voorbij liep. Hoe gaat het ondertussen met je?

“Goed, ik heb veel gedaan het voorbije jaar. Er was Mijn Pop-uprestaurant en Het Heilig Huis van Hanssen. Ik ben ook bezig met een online project in opdracht van het Federale Parlement over de Kamer. Daarnaast ben ik voor het Nederlandse reisprogramma 3 op Reis naar Tsjechië, Canada en Israël geweest, ik was tafeldame bij De Wereld Draait Door in Nederland. Heel leuk, maar soms was het te veel, en vooral te veel tegelijkertijd. Te veel om er nog gelukkig van te worden. Ik heb tijd nodig om te verwerken. Voor volgend jaar wil ik meer keuzes maken en prioriteiten leggen.”

Wat gaf jou het meest voldoening?

“Wat ik zelf heb bedacht, waar ik eigen inbreng heb. En dat was mijn radioprogramma, het was mijn kindje. De respons was goed. Dat gaf me een goed gevoel.”

Wil je dan ook verder met radio?

“Een vervolg zie ik zeker zitten. Ik wil liefst iets maken waarin ik mijn ei kwijt kan, minder oppervlakkig. Dat kan radio zijn, maar ook televisie. De reisreportages maak ik ook met veel plezier. Het is fijn om in een kleine ploeg van vier mensen zo intens samen te werken. Het was gewoon jammer dat enkele projecten overlapten, je moet dan voortdurend schakelen. Een carrière én in Nederland én in ons land: dat is best veel.”

Komt er een rustigere periode aan?

“Ja, toch wel. De komende weken zijn er geen televisieopnames gepland. Er komt wel een special van Het Heilig Huis van Hanssen. Eentje op kerstdag en op nieuwjaarsdag waarin ik met verschillende gasten op een feestelijke manier terugblik op 2017 en vooruitkijk naar 2018! Stel je een enorme feesttafel voor met alles erop en eraan. Ik heb er enorm veel zin in!”

Je bent alleenstaande mama van twee zonen. Is eindejaar geen lastige periode?

“Eigenlijk niet. Ik heb een grote familie en goede vrienden die net familie zijn. Ik tel al af naar Sinterklaas, dat is het moment dat we een kerstboom in huis halen. Oudjaar vier ik met de kinderen en vrienden. We tellen dan af, om een uur of negen. Hoewel... De oudste kan de klok lezen, hij zal merken dat het nog niet echt Nieuwjaar is. (lacht) En vuurwerk hoort er ook altijd bij. Ik kan daar echt van genieten. Die oooh’s en aah’s… Dat zit er ingebakken van in mijn eigen kindertijd.”

Grijp je terug naar tradities uit je kindertijd?

“Ik ga geen konijn met pruimen en kroketten klaarmaken, ­zoals bij mijn oma vroeger. Al heb ik daar wel mooie herinneringen aan. Mijn broers kregen met kerst de konijnenkoppen, die ze begroeven in de tuin, om enkele weken later de skeletten op te graven. En bij mijn papa maakten we op kerstdag altijd een nachtwandeling, met een twintigtal neefjes en nichtjes. Of toch in mijn herinnering. Waarschijnlijk deden we gewoon om 8 uur 's avonds een blokje om.”

En oudjaar als kind, aftellen met Margriet Her­mans?

“Haha, inderdaad. Ik herinner me dat we vooral thuisbleven. Mijn broers gingen al uit, mijn moeder viel in slaap op de zetel. Nu begrijp ik dat. Tijdens oudjaar ben ik ook al om half twaalf in bed gekropen, terwijl je dan in bed het vuurwerk hoort.”

Je roots liggen in Zoersel. Was het fijn om daar op te groeien?

“Ik ben van Halle-Zoersel, dat is iets anders dan Zoer­sel. Naar Zoersel rijdt er nog een bus, naar Halle-Zoersel niet. Je moest liften. Er staan zelfs geen ver­keerslichten. Ik heb veel buiten gespeeld, op straat, met mijn broers. We speelden Tour de France en supporterden voor de voorbijrijdende auto's. Of we dwaalden rond. Als ik terugkwam van een fuif van de Scouts, dan fietste ik ook gewoon op mijn eentje naar huis, op eenzame baantjes tussen de weilanden.”

Je woont nu op het Antwerpse Zuid. Leuke buurt?

“Vooral rustig, maar ik woon hier graag. Het Hof van Leysen is een leuk parkje, dat is vlakbij. Mac en Scout gaan nu soms alleen, ik kom dan een kwartiertje later. Dat vinden ze geweldig. Loslaten heet dat.” (lacht)

Op kerst- en nieuwjaarsdag zendt Joe een special van Het Heilig Huis van Hanssen uit.

Evi Hanssen (39)

- Is mama van Mac (7) en Scout (8) Di Bono

- Presenteert sinds 2005 bij VTM en heeft sinds dit jaar een radioshow Het Heilig Huis van Hanssen op Joe

- Reist de wereld rond voor 3 op Reis en schuift regelmatig aan bij De Wereld Draait Door

- Mag je altijd wakker maken “om te zeggen dat ik verder mag slapen. Een goede nachtrust is essentieel in mijn drukke leven.”

- Heeft een groot hart voor: mensen met psychische problemen

- Droomt stiekem van: een huis met een garage en een grote tuin, midden in de stad

