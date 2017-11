Deze 4 toprestaurants winnen de Gouden Goesting 2017 Redactie Goesting

14u00 0 Frank Bahnmuller Goesting Ieder jaar gaat Goesting Magazine op zoek naar de beste nieuwe restaurants in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. Uit zo'n vijfentwintig geselecteerde resto's per regio kozen de Goestinglezers de verdiende winnaars van de Gouden Goesting 2017. Proficiat aan Clos Margaux, Mémé Gusta, Biestro H-eat en Burgerhuis!

Gouden Goesting West-Vlaanderen: Clos Margaux

Wanneer we uitbaatster Saskia Vancampenhout spreken, druipt de passie ervan af. “Dit restaurant is mijn leven, mijn alles.” Geen wonder dat de Goestinglezers zo talrijk op haar stemden.

Vandaag maak je het verschil door je klanten écht te waarderen Clos Margaux-uitbaatster Saskia Vancampenhout

We hoeven niet lang met Saskia te praten om te merken dat ze met Clos Margaux echt vér wil geraken. Na acht jaar aan het roer te staan van een bed and breakfast in Knokke, waagt Saskia zich in juli vorig jaar aan een nieuw avontuur in het Venetië van het Noorden. Ze kiest voor een eetkamerrestaurant met maar dertig couverts, op een rustige, niet-toeristische plek. De recensie in Goesting, geeft haar zaak een stevige boost. "Ik kreeg daar veel reacties op, zelfs maanden later nog. Daardoor kwamen veel nieuwe gezichten over de vloer, precies het soort levensgenieters dat ik wilde aantrekken: mensen die zich graag laten verwennen, die houden van een heel persoonlijke bediening."

In de zaal staat Saskia alleen, haar dochter Margot helpt achter de bar. In de keuken staat chef Tiny Decock. "We hebben voor een open keuken gekozen omdat we niks te verbergen hebben. Er kan natuurlijk weleens iets misgaan, maar we werken altijd zo transparant mogelijk." Saskia is zelf ook opgeleid tot chef, dus samen met Tinie bedenkt ze maandelijks een nieuwe menukaart. “Als Tinie niet aanwezig kan zijn, kook ik zelf, maar ik sta het liefst in de zaal. Ik houd er gewoon te hard van om de klanten van a tot z in de watten te leggen. Ik ontferm me over hen zodat ze gelukkig naar huis terugkeren."

"Je kunt wel raden hoe ongelooflijk het is om te winnen. Een eigen zaak uit de grond stampen is niet gemakkelijk en hier in Brugge is veel concurrentie, dus ik moet echt hard werken voor mijn brokken. Nu is de drive alleen nog maar groter. Niet om uit te breiden – ik wil absoluut niet groeien, klein en gezellig werkt het best - maar wel om nog harder te werken. Ik heb zelfs al een Gouden Goesting-driegangenmenu uitgedacht, om iedereen die stemde iets terug te kunnen geven."

Clos Margaux, Sasplein 8, Brugge. www.closmargaux.com.

Frank Bahnmuller

Gouden Goesting Oost-Vlaanderen: Mémé Gusta

Midden in de mis-en-place stelen we een paar minuten van Mémé Gusta-chef Jan Hendrickx. We worden getrakteerd op een intense cocktail van emoties: ongeloof, dankbaarheid en trots geven hun trofee extra glans.

Deze trofee is de ultieme ode aan grootmoeders keuken Mémé Gusta-chef Jan Hendrickx

Zaakvoeder Jan Hendrickx loopt op wolkjes: “Dit is een bekroning voor het harde werk van de afgelopen maanden. Sinds onze opening in september vorig jaar doen we ons uiterste best om een ode te brengen aan grootmoeders keuken op een zo eerlijk mogelijke manier. Dat dit geapprecieerd wordt door onze klanten, voelt als een enorme bevestiging! Door onze deelname aan Mijn Pop-uprestaurant dachten sommigen dat het hier in het begin stormliep. Met deze prachtige bekroning kunnen we tonen dat we daar niet langer op teren.”

Jan en Nele zijn niet van plan op hun lauweren te rusten: “Verre van! We willen blijven experimenteren, zodat we grootmoeders keuken kunnen laten evolueren. Zo starten we met gerechten om te delen: vanaf vier personen kan je bijvoorbeeld rosbief bestellen, dat je op een snijplank aan tafel geserveerd krijgt. Waarop de pater familias het vlees mag aansnijden. Ook kan je hier binnenkort smoutebollen bestellen, zodat het kermis wordt op restaurant. Alles om de keuken van de bomma te laten gloriëren!”

Daarnaast willen Jan en Nele hun Mémé Gusta nog gezelliger aankleden: “We willen het ‘reftergevoel’ vermijden als de zaak vol zit. Daarom gaan we een extra zitbank plaatsen, kiezen we voor een ander behangpapiertje en brengen we akoestische isolatie aan. Dit moet een knus adres zijn waar mensen zich zorgeloos in de watten kunnen laten leggen.” Waarom net zij de hoofdvogel afschoten, is voor Jan klaar en duidelijk: “Mémé Gusta is een heel laagdrempelig eetadres, iedereen is hier welkom. Bovendien serveren wij een uiterst herkenbare keuken: voor elke Belg voelt een stoofpotje zeer vertrouwd aan.”

Mémé Gusta, Burgstraat 19, Gent. www.meme-gusta.be.

Frank Bahnmuller

Gouden Goesting Antwerpen: Biestro H-eat

Schrijven dat kok Glenn De Cock glundert als hij de Gouden Goesting-trofee overhandigd krijgt, is een understatement: “Deze prijs betekent voor ons als beginnende zaak erg veel."

We houden onze zaak bewust klein en persoonlijk Kok van Biestro H-eat Glenn De Cock

Glenn De Cock: "We zijn open sinds 28 mei vorig jaar, dit is de eerste wedstrijd waaraan we deelnemen en het is meteen boenk erop! Gezien Biestro H-eat sinds de opening zowel ‘s middags als ‘s avonds afgeladen vol zit en we elke dag met hart en ziel ons werk doen, mogen we deze titel zien als een bevestiging van onze prestaties. Via online reservatiesysteem Resengo, Facebook en Tripadvisor krijgen we vaak positieve reacties te horen, maar deze trofee is de kers op de taart.”

Over de troeven van hun restaurant hoeft hij niet lang na te denken: “Onze fantastische gastvrouw Ellen stelt alles in het werk om het elke klant naar de zin te maken, vanaf het moment dat de deur opengaat. Daarnaast doet het gemoedelijke karakter van onze zaak met open keuken veel: wie hier binnenkomt, wordt niet alleen welkom geheten door Ellen, maar ook door de koks. Zowel zaal als keuken staan hier van bij de aankomst klaar om je culinair in de watten te leggen, dat maakt dat mensen zich hier snel op hun gemak voelen. Onze kaart is toegankelijk en bekoort zowel jong als oud: we serveren zowel streetfood als echte Vlaamse klassiekers met een twist. We beogen dat iedereen hier een onvergetelijke middag of avond kan beleven.” Van uitbreiding is geen sprake, aldus Glenn: “We hebben telkens plaats voor 30 mensen, en dat willen we graag zo houden. We willen onze zaak bewust klein en persoonlijk houden, met een klein maar goed geolied team dat alles in goede banen leidt.”

Biestro H-eat, Hingenesteenweg 48, Bornem. www.h-eat.be.

Steven Richardson

Goesting Vlaams-Brabant & Brussel: Burgerhuis

Chef-kok Pieter De Pauw en zijn vrouw Sarah Cardon zijn in de wolken met het nieuws: “We waren al blij om te horen dat we in de top 3 stonden. Maar winnen? Dat is pas écht een groot compliment. De andere resto’s in het lijstje hebben een meer culinaire aanpak, het is fijn om te zien dat we met onze hamburgers toch ook kwaliteit kunnen leveren. We merken ook aan onze klanten dat ze heel graag wilden dat we dit zouden winnen.”

Groot of klein budget, iedereen is hier welkom Burgerhuis chef-kok Pieter De Pauw

“Burgerhuis is ontstaan vanuit een vaag idee. We hadden een droom, waarvan we nooit dachten dat we die konden realiseren. De renovatie heeft bloed, zweet en tranen gekost, onze middelen waren beperkt en toch zijn we er geraakt. En het is mooi om te zien dat de mensen in Asse enthousiast zijn over ons concept. We krijgen een heel uiteenlopend publiek over de vloer, van gezinnen met kinderen, groepen die een feestje willen vieren tot jonge mensen die iets komen eten voor ze uitgaan.”

“Op de kaart proberen we constant voor vernieuwing te zorgen. We hebben regelmatig een nieuwe suggestie, zoals nu de Run forest met boschampignons. Naast de originele toppings is de kwaliteit van de producten het allerbelangrijkste: ons vlees komt van Dierendonck. Als teambuilding zijn we met de hele ploeg gaan kijken op de boerderij en hebben we mogen helpen met het voederen van de runderen. Ook de kippen lopen vrij rond op het veld en dat merk je aan het vlees. Het is mooi geel en er komt geen water uit als je het bakt. Pieter verwerkt het vlees zelf tot gehakt, zo kan hij meteen in de gaten houden dat de kwaliteit top is. We zijn ook trots op de twee veggieburgers, eentje met falafel en eentje met gepaneerde mozzarella, die zijn zo lekker dat ze ook niet-vegetariërs aanspreken. Dat iedereeen zich welkom voelt is voor ons essentieel: jong en oud, met een groot of klein budget. We hebben een supertof team, zij zorgen voor de juiste sfeer. Dat maakt het concept helemaal af.”

Burgerhuis, Nieuwstraat 21, Asse. www.burgerhuisasse.be.

Steven Richardson