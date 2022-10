“Goedkoper dan tien dagen Belgische kust.” Christa, Jana en Tessa Wullaert zweren bij een all-invakantie

Volgens de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet zullen de meeste mensen volgende zomer een all-invakantie boeken. Jana (24), Christa (53) en profvoetbalster Tessa Wullaert (29) zweren erbij en verklappen wat het hen kost. Het kan een slimme lastminute zijn voor de herfstvakantie, want ‘gewone’ reizen worden alleen maar duurder. “Ons budget valt makkelijk in te schatten. Alleen is dat polsbandje altijd zo lelijk.”

Een all-invakantie is voorbestemd om de populairste van 2023 te worden, volgens de Britse krant 'The Guardian’. Geen wonder nu we voor zowat alles meer geld neertellen. Ook reizen is prijziger: volgens een analyse van vergelijker Weflycheap zijn vliegtickets binnen Europa nu tussen de 25 tot 80 procent duurder dan in 2019. Ook wie een pakketreis (vlucht en hotel) boekt, zal het financieel voelen, volgens Weflycheap.

Met een all-inclusive weet je vooraf exact wat je zult spenderen: dat trekt veel mensen toch nog over de streep. Naast dat berekende kostenplaatje bieden mastodonten van hotels waar je een armbandje rond de pols krijgt nog wat voordelen, vinden voetbalster Tessa Wullaert (29), Jana (24) en Christa (53). Zij zijn fans van het eerste uur en zweren bij hun all-inclusivevakantie. Ja, daar horen de lange buffettafels waar hotelgasten met slippers staan aan te schuiven, zeker bij.

Voor profvoetbalster Tessa Wullaert (29) staat vakantie gelijk aan mentale en fysieke rust. Een all-invakantie staat één keer per jaar met stip in haar agenda. Daarvoor rekent ze op zo’n 100 tot 150 euro per dag voor tien dagen. “Ik hou van platte rust in een hotel met lekker eten en goeie cocktails en mocktails. Mijn vriend en ik hebben de traditie ze allemaal te proberen, zodat we de beste opnieuw kunnen bestellen. (lacht)”

Twee weken luilekkeren zou te lang zijn voor de atlete, maar tien dagen zijn ideaal. “Daarnaast hou ik ervan om gewoon zelf mijn eten uit te kiezen op restaurant in plaats van voor het buffet te staan. Al kies ik voor de ‘gezondere’ dingen bij dat buffet en komen er nauwelijks kilo’s bij.” Daar zitten de activiteiten in het hotel ook voor iets tussen. “Mijn lief en ik zijn sportief, dus is een gym in het hotel een must. Er is ook heel wat sportanimatie zoals aquagym, yoga of een partijtje beachvolley.”

Quote Ik wil niet een dag vooraf nog een slaapplek moeten boeken. Ik wil ook niet te veel afzien. Er mag wat luxe zijn Tessa Wullaert

En de grootste plus? Ontsnappen aan de rush. “Op vakantie wil ik niet meer plannen of me druk maken. Ik wil niet een dag vooraf nog een slaapplek moeten boeken. Ik wil ook niet te veel afzien. Er mag wat luxe zijn. Alles is aanwezig in een resort en alles is geregeld voor jou. Wij doen ook wel een tweetal uitstapjes, hoor. Naar een stadje of een aquapark.”

Tessa kan wie even lekker wil chillen zeker een all-in aanraden. “Ik vind het leuker dan een vakantie buiten een resort. En uiteindelijk kies je bij zo’n all-in nog elke dag hoe je hem wil invullen. Bij mij is dat vooral met zonnen, wat dutten en ’s avonds een spelletje spelen in de bar. Voor wie het nog rustiger wil, zijn er de adults only-hotels. Iets wat mijn vriend en ik ook graag doen.”

Jana (24) uit Affligem kiest minstens één keer per jaar voor een all-in. “Ik ben al in Turkije, Gran Canaria en Kaapverdië geweest. In Turkije ging ik vijf jaar lang naar hetzelfde hotel. We leerden er een compagnie kennen en het hotel zelf was de max.” Het gaat om het Ela Quality Resort Belek. Je betaalt er op dit moment 1.777 euro voor elf nachten in juli 2023. In dat hotel is er geen bandje om de pols, lacht Jana. “Dat is altijd zo lelijk, al logeerde ik ook al in zulke hotels. In Turkije moesten we wel altijd de kaart van onze kamer tonen in de lobby.”

Volledig scherm Jana. © rv

Met veel enthousiasme vertelt Jana over haar all-invakanties. “Er is zoveel te doen. Er zijn themafeestjes zoals een white party op de pier, altijd met een zot decor en veel show. Je voelt je als een koningin. Alles staat altijd voor je klaar, zoals de cocktails aan het zwembad. Daar word je ook verwend met massages of brengen ze watermeloen.”

Quote ‘s Avonds is er een feest met cocktails en tequila. Ik hou me nooit in, want alles is toch betaald Jana

Hoe ziet de dag er verder uit? Vooral gevuld met heel wat eten en drinken. “Ik sta op, doe een bikini aan en ga aan het zwembad liggen. Daarna is er een aperitiefje met vriendinnen, gaan we darten of is er een poolgame. Rond 18.30 uur maken we ons op voor het avondeten. En ’s avonds is er een feest met cocktails en tequila. Ik hou me nooit in, want alles is toch betaald. Ik kan ook niet weerstaan aan het buffet: ik proef alles door elkaar.”

Of Jana snapt dat mensen neerkijken op zulke vakanties? “Nee, wat kun je daar nu tegen hebben? Het is ontstressen en er is voor ieder wat wils. Je kan zonnen, maar ook sporten. En wie iets wil bezichtigen, neemt gewoon de auto of taxi en is weg. Het budget is makkelijk in te schatten, alleen voor een taxi of een marktje moet je nog geld meenemen. Voor wie een bourgondiër is en graag veel wil én kan eten, is deze vakantie zeker goedkoper.”

Christa (53) uit Hofstade kiest jaarlijks voor een ‘ultra all-invakantie’. “In Griekenland of Turkije voor tien of twaalf dagen. De prijs voor twee personen schommelt tussen 4.800 of 5.800 euro.” Bij haar is de vraag waarom te kiezen voor een luxueuze all-in snel beantwoord. “Je vakantie kost geen euro meer dan wat je betaalde bij het boeken. Ik ben er zo goed als zeker van dat all-inreizen goedkoper zijn dan twaalf dagen aan de Belgische kust, waarbij je hetzelfde eet en drinkt als op zo’n zonnig paradijs.”

“Wij doen ook geen uitstapjes, want daar is het in die landen vaak te warm voor. Ik zoek daarom gericht naar een hotel dat een dorpje op zich is: zeven à-la-carterestaurants en zeven bars zijn verspreid over het immense domein. Er wordt op geen calorietje gekeken en ik neem een paar kilootjes mee naar huis, maar dat heb ik ervoor over.”

Volledig scherm © rv

Verder is het ook bij Christa rust met de beentjes in de lucht. “We slapen uit, gaan naar de gym om dan zeer uitgebreid te ontbijten. Daarna chillen we vooral op het strand met af een toe een drankje. We genieten elke dag van een zonsondergang om dan te gaan smullen en af te sluiten met een pousse café in de bar. Het is fijn om eens uitgebreid bediend te worden door vriendelijk personeel. En ook om je bed niet elke dag op te maken. (lacht) Iedereen zou zo’n luie vakantie moeten proberen. Wie weet willen ze niets anders meer.”

