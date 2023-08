Goedele Liekens smeert SPF 130, maar beschermt dat zoveel beter? Expert: “Dit is verboden in de Europese Unie”

“Wat doen we als het zonnetje schijnt? Factor 130,” zo schrijft Goedele Liekens op Instagram. Al snel volgden de vragen: “Wauw, waar koop je dit?” en: “Ik wist niet dat op de markt was?”. Spoiler: dat is het niet. Meer nog, claimen dat een zonnecrème een factor 130 bevat, is verboden, vertelt skincare-experte Ciska Dings.

“Een SPF 130 - of eender welk getal boven de 50 - is in strijd met de Europese wetgeving”, vertelt skincare-expert Ciska Dings, die als producent van haar eigen zonnecrèmes precies weet hoe de vork in de zonnestraal zit. “In Europa zijn er vier niveaus van bescherming: laag (SPF 6 of 10), medium (SPF 15, 20 en 25), hoog (SPF 50) en zeer hoog (SPF 50+).”

“Stél dat uit testen blijkt dat jouw zonnecrème in kwestie een SPF 78 bevat, dan kan het wel leuk lijken om dit op de verpakking te zetten, maar het is niet toegestaan. Het hoogste wat je volgens Europese normen mag claimen is nu eenmaal SPF 50+.”

Dat is niet onlogisch, gaat ze verder. “Zeker als je weet dat een SPF 30 voor 97 procent en een SPF 50 voor 98 procent beschermt tegen uv-B.”

Volledig scherm © Ciska Dings

Hoe hoger de SPF, hoe beter? Niet helemaal

Op zich niets mis met Goedele die voor de hoogst mogelijke factor kiest. Integendeel, we doen het allemaal en aan Goedele hebben we net heel wat te danken. Ciska Dings: “Wist je dat Goedele er eigenhandig voor gezorgd heeft dat veel meer mensen hun vlekjes laten checken? Mijn dermatoloog spreekt zelfs van het Goedele-effect (lacht). En het is fijn dat ze het belang van zonnecrème nog eens onder de aandacht brengt. Maar een extreem hoge SPF is eigenlijk niet nodig.”

“Voor velen is het iets psychologisch: als een mama in de winkel een zonnecrème kiest voor haar kindje, is het heel normaal dat ze die met de hoogste bescherming uit het rek neemt. Maar in feite gaat het dus over een minimaal verschil van slechts 1 procent. En véél belangrijker dan de factor is hoe frequent en hoe veel je smeert: om de twee uur en een voldoende dikke laag.”

Zo’n hoog getal geeft een vals gevoel van veiligheid Skincare-expert en zonnecrèmeproducent Ciska Dings.

Daar schuilt echter het grote gevaar: een SPF 130 is niet alleen volstrekt overbodig, het is ook heel misleidend. “Wie zo'n hoge beschermingsfactor koopt, denkt vaak ten onrechte dat hij of zij daarmee de hele dag beschermd is. Zo’n hoog getal geeft een vals gevoel van veiligheid, waardoor het risico bestaat dat je er te weinig van gebruikt. Precies om die reden zijn ook termen als ‘sun block’ en ‘all day protection’ niet (langer) toegelaten.”

Hoe komt het dat Mesoestetic, de zonnecrème die Goedele Liekens gebruikt, tóch een SPF 130 kan claimen terwijl het niet mag? Simpel: door het maar half te doen. De 130 op de verpakking van de zonnecrème in kwestie - namelijk de Melan 130 pigment control - staat slim achter de productnaam geplakt. Nergens - behalve op de website - wordt over een SPF of uv-B-bescherming gerept. Wie goed kijkt, ziet op de verpakking zelfs in minuscule lettertjes SPF 50+ prijken. Een slimme marketing-truc, maar niet echt eerlijk.

