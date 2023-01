Goedele Liekens houdt van ‘snuffelen’ en jongeren zitten in een ‘situationship’: dit is het ABC van de nieuwe liefde

Marlies kocht een jaar niks nieuws: hoe doe je dat? “Ik voel dat mijn brein helderder is geworden”

Heb je ooit al stilgestaan bij het feit dat je misschien te veel spullen of kleren hebt? Hele kasten, kelders, opbergruimtes of garages vol. En geef toe, je hebt lang niet alles nodig. Die klik maakte Marlies Van Wemmel (40) in 2022 en ze besloot toen om vanaf 1 januari niets nieuws meer te kopen. Zo ontstond haar project #niksnieuwjaar. In 2023 is ze vastberaden om hetzelfde te doen.

15 januari