Goedele Liekens heeft huidkanker. “Laat je huid checken, ook tijdens corona”, vragen dermatologen

Naar de dokter gaan als je een gek huidvlekje hebt gezien? Veel mensen aarzelen, want ze willen de zorgsector niet extra belasten in coronatijd. Daarom roept Euromelanoma, een organisatie van dermatologen, op om tóch actie te ondernemen. Een oproep die onderstreept wordt door Goedele Liekens, die bekendmaakte dat ze huidkanker heeft.

“Heel wat mensen, en zeker oudere patiënten, aarzelen om naar de dokter te gaan en stellen niet-essentiële onderzoeken uit”, kaart Thomas Maselis, Belgisch voorzitter van Euromelanoma, aan. “Daardoor blijven tal van huidkankers onopgemerkt en stijgt het risico op een slecht ziekteverloop. Vandaar onze levensbelangrijke oproep: check je huid en bezoek bij twijfel je huisarts of dermatoloog.”

De problematiek was al zichtbaar na de eerste golf. Volgens de Stichting Kankerregister liep het aantal kankerdiagnoses in België sterk terug. Terwijl er in een ‘normale’ maand gemiddeld 5.725 nieuwe vaststellingen zijn, daalde het aantal kankerdiagnoses in april 2020 met 44 procent. Bij huidkanker en melanomen was de daling het scherpst, tot meer dan 60 procent.

Quote Als je ongerust bent, raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts. Zo vermijd je negatieve gevolgen door een late diagnose en behande­ling Dermatoloog Thomas Maselis

Dermatoloog Thomas Maselis: “Deze tumoren zijn er wel, maar werden niet gediagnosticeerd. Als we weten dat er jaarlijks 42.000 diagnoses zijn van huidkanker, kan je becijferen dat het om een belangrijk aantal gemiste tumordiagnoses gaat. Begrijp me niet verkeerd: de coronamaatregelen waren en zijn strikt noodzakelijk, maar ze mogen niet leiden tot gezondheidsproblemen in de nasleep. Daarom kunnen we het niet genoeg benadrukken: als je klachten hebt, symptomen ziet of ongerust bent, raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts. Zo vermijd je negatieve gevolgen door een late diagnose en behandeling.”

Emotionele getuigenis op Facebook

Ook Goedele Liekens komt met dezelfde boodschap naar buiten. De bekende seksuoloog vertelde in een emotionele getuigenis op Facebook dat ze huidkanker heeft. “Er zijn goede dagen waarop ik vrolijk en energiek leef alsof er niets aan de hand is. Dan forceer ik me om te genieten nu het kan. Er zijn slechte dagen waarop de bijwerkingen van die behandeling me doodmoe, misselijk en ziek maken. (...) Helaas worden de slechte dagen steeds frequenter en ben ik genoodzaakt om gedurende enige tijd mijn activiteiten op een laag pitje te zetten”, vertelt Goedele Liekens. Afsluiten doet ze met een positieve noot: “‘Opgeven’ is niet mijn beste eigenschap, dat weet je. Dus hé cancer, you picked the wrong bitch! Zorg ondertussen goed voor jezelf, ik ga dat ook doen. En euh...huidvlekjes laten testen, asap!”

Lees ook: