Goedele Liekens (58) groeide katholiek op: “Mijn ouders hun Disney-verhaal is voor mij niet weggelegd”

Onze redactrice verkent alle hotspots in Roeselare. “Op de kaart vind je homemade limonades en pimped icecream”

Toegegeven, in West-Vlaanderen gaan Brugge, Kortrijk en Oostende vaak met alle aandacht lopen, maar dat laten ze in Roeselare niet aan hun hart komen. Zo blijft er meer over voor de locals en de fans. En die zijn er met hopen. Onze redactrice ging op pad in de Rodenbachstad en ontdekte tal van leuke plekjes. Combineer juwelen bewonderen (en aankopen!) met heerlijk ontspannen sippen van een koffietje, of verdiep je eens in de geschiedenis van de koers: 5 hotspots die je ongetwijfeld zullen bekoren.

3 december