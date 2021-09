Glossy lippen of geflipt haar: met deze 7 makkelijke beautytrends kan iedereen aan de slag

Vergeet ingewikkelde beautylooks en gewaagde trends die ettelijke uren in de badkamer én een vaste hand vereisen. Dit najaar zien we er allemaal op ons best uit met enkel een tikkeltje lipgloss, kleurrijke oogschaduw of een geflipte haarlook. Met deze erg draagbare beautytrends gespot bij de hippe socialites op straat kan echt iedereen aan de slag. Ja, ook jij, beloofd.

Lange tijd was september de maand waarin alle hoofden richting de catwalk draaiden. Kleurden de lippen gedurfd rood of net geraffineerd naturel? Gingen de haren strak in de lak of eerder wild alle kanten op? Het was het leger aan visagisten dat de beautytrends voor de rest van het jaar dicteerde: welke nagellak we zouden kopen en of we ’s ochtends al dan niet met vloeibare eyeliner moesten klungelen.

Maar dat is verleden tijd. Want vandaag zijn het niet langer de modehuizen en catwalkmodellen die met de aandacht gaan lopen. Wie dan wel? Simpel, hun publiek. Het bonte allegaartje aan modieuze socialites, vindingrijke influencers en creatieve zielen die er dan wel stijlvol uitzien, maar – net als wij, gewone stervelingen – zélf in de badkamer staan. Geen perfect gestifte lippen en niet te evenaren kunstwerkjes op de ogen, maar hippe looks die haalbaar, draagbaar en fun zijn. Dit zijn alvast onze favorieten voor komend najaar.

Gloss is more

Op TikTok is de hashtag #lipgloss goed voor 3,9 miljard views (en dat worden er elke dag meer). Ook de lipglossverkoop bij beautywebshop Lookfantastic ging ten opzichte van vorig jaar met maar liefst 36 procent omhoog. Lippen mogen weer glanzen, en dat hebben we aan corona te danken. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we massaal voor meer natuurlijke producten kiezen. En dat is precies wat gloss doet. Zo’n laagje glans zet je lippen in de verf zonder dat het van ver opvalt dat je make-up draagt. Goed nieuws: het is niet omdat de glossjes van vroeger een comeback maken, dat de kleverige formules hetzelfde doen. De nieuwe generatie glossjes plakt niet en bevat voedende ingrediënten als glycerine, karitéboter en vitamine E.

1. Nyx Professional Makeup, The Milky Gloss, 6,20 euro bij Di

2. Shiseido, Shimmer Gel Lipgloss, 27,60 euro bij Parfuma

3. Maybelline, Lifter Gloss, 9,99 euro bij Kruidvat

Perfect imperfect

Deze trend is er eentje voor de uitslapers: laat je lokken aan de lucht drogen en doe er voor de rest helemaal niets mee. Breng eventueel een verzorgende leave-in conditioner of masker aan en draai het in een knotje, maar zorg vooral dat het niet te netjes is. De ongetemde losse plukjes zorgen voor een speels effect. Door deze methode kan jij gewoon lekker lang blijven liggen én het is nog goed voor je haar ook.

1. Rahua, Leave-in treatment, 45 euro bij Blooms and Blossoms

2. Coco & Eve, Like a Virgin Miracle Hair Elixir, 24,95 euro bij Zalando

3. Matrix, Miracle Creator Leave-in Spray, 14,70 euro bij Douglas

Heroin chic

De trend is minder gevaarlijk dan de naam doet vermoeden, al kan ze – mits goed uitgevoerd – wel dodelijk sexy zijn. Want Heroin chic was niet voor niets de look waarmee Kate Moss de wereld veroverde. Denk: een bleke huid, warrige haren en ogen die onderaan zwaar zijn aangezet. Skip het zwarte oogpotlood en werk enkel met donkergrijs poeder. Begin onder de wimperrand en werk zachtjes uit naar boven toe aan de buitenste ooghoek. Dat oogt zachter én het geeft een optische lift. Je dagelijkse portie rock-’n-roll en anti-ageing in één klap.

1. MAC, oogschaduw, 19,50 euro bij MAC Cosmetics

2. Yves Saint Laurent, Satin Crush Mono, 33,90 euro bij ICI PARIS XL

3. Stendhal, Graphite oogschaduw, 29,90 euro bij Planet Parfum

In de disco

Flashback naar de jaren 70: die flared jeans mag je in de kast laten, maar metallic tinten als kobalt, smaragd, aquamarijn, goud en koper beloven dit najaar onmisbaar te zijn. Wie durft kan all the way gaan, maar anders heeft een subtiel waasje ook al het beoogde effect. Koper staat prachtig bij groene ogen, kobalt en smaragd matchen mooi met bruine of grijze kijkers, en dankzij goud of aquamarijn komen blauwe ogen het mooist tot hun recht.

1. Too Faced, Light My Fire Eyeshadow Palette, 29,60 euro bij Douglas

2. Dior, Birds of a Feather 5 Couleurs Couture, 63,50 euro bij ICI PARIS XL

Y2K

Het zou een Star Wars-personage of de tweede telg van Elon Musk kunnen zijn, maar Y2K staat eigenlijk gewoon voor het jaar 2000 (Year 2K), dé trend van het moment. Denk: alles wat hip was begin 2000, zoals scrunchies, veelkleurige haarspelden, glitters en lipsmackers. En ook grote merken springen mee op de kar. Zo bracht Morphe als eerbetoon aan de lipsmacker een Coca Cola-collectie uit, kwam Fenty Beauty met een hedendaagse lichaamsglitter en verbaasde Lancôme vriend en vijand met de herlancering van hun iconische Juicy Tubes. Bij ons (helaas) niet verkrijgbaar, maar er zijn gelukkig tal van andere alternatieven.

1. e.l.f. cosmetics, Lip GlossJelly Pop Juicy, 6 euro bij Douglas

2. Fenty Beauty, Body Lava, 49,90 euro bij Sephora

3. Morphe, Coca Cola & Morphe Make it Big Mascara, 13,90 euro bij ICI PARIS XL

Lipstick Liberation

Eindelijk mogen die lippen weer achter hun mondkapje vandaan. En dat zullen we geweten hebben. Alle kleuren en texturen mogen, als het maar opvalt. Als een welgemeende en uiterst stijlvolle middelvinger richting het virus dat ons al bijna twee jaar in zijn greep heeft. Ga voor een collector’s item dat verschillende mini-lipsticks bevat. Zo heb je aan keuze alvast geen gebrek. We hebben het verdiend.

1. HUDA Beauty, Liquid Matte Lipstick Quad, 34,90 euro bij ICI PARIS XL

2. MAC, A Hint of Hollywood Mini Lipstick Kit, 50 euro bij MAC Cosmetics

Geflipt

Denk: sixties housewife maar dan anders. De flip - bekend door de puntjes die speels naar buiten springen - werd al gespot bij celebrities als Jennifer Lopez en Kim Kardashian, en veroveren nu ook het straatbeeld. De moderne versie is iets platter en gladder, dus een glansproduct is een absolute must. Moeilijk is het alvast niet: maak je haren glad met de stijltang, en draai net voor het einde je pols een kwartslag naar buiten. Klaar!

1. Yves Rocher, Haarspoeling Glans, 10,90 euro bij Yves Rocher

2. Kevin Muprhy, Shimmer Shine, 29,90 euro bij Not Another Store

3. Eleven Australia, Make Me Shine Spray Gloss, 20,90 euro bij 11store.be

