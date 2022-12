Glittermania in de winkelrekken? Experts leggen uit waarom er dit jaar dubbel zoveel glitterkledij verkocht wordt

Het is je vast al opgevallen: winkels hangen tegenwoordig vól met kledingstukken met pailletten. Op zich logisch, want met oudjaar kunnen we allemaal extra glitter en glamour gebruiken. Al voorspellen designers ook dat zulke stralende outfits populair zullen blijven na de feestperiode. Wij zochten enkele items die je perfect kunt dragen voor een party, maar ook evengoed in het dagelijkse leven.

December is de maand dat iedereen in feeststemming raakt. En het is niet alleen de periode van versierde kerstbomen en zeemzoete kerstfilms, maar ook die van kleding die sprankelt. Toegegeven, nieuw is het niet. We kleden ons al jaren in glitterjurken en feestoutfits met pailletten om oudjaar te vieren, zelfs in die mate dat het een beetje cliché is. Maar dit jaar lijken winkelrekken nog meer dan ooit gevuld met kleding die schittert.

Het aanbod neemt toe, dankzij onze knaldrang

Dat is zelfs Business of Fashion (BoF) opgevallen. Het vooraanstaande modetijdschrift wijdde er een artikel aan met de titel ‘Why sequins are here to stay’. Daarin staat dat talloze merken profiteren van het succes van feestkleding. Van kostuums tot sparkly feestjurken of accessoires met veel blingbling: alles wat glittert, doet het goed.

Om dat te staven, verwijst BoF naar een onderzoek van het retailbedrijf Edited. De studie had aangetoond dat retailers in de VS, het VK en Europa het laatste half jaar zelfs dubbel zoveel jurken met pailletten, parels en andere tierlantijntjes te koop hadden aangeboden dan in dezelfde periode in 2019. En die spullen verkopen ook als zoete broodjes.

Quote We zijn allemaal meer opgedirkt dan drie jaar geleden ... er is een duidelijke shift in onze mindset. Jodi Kahn

De opmars van glitter & glamour in de modewereld heeft volgens de schrijvers van BoF te maken met de nasleep van corona. De redenering klinkt als volgt: tijdens de pandemie werden feestjes massaal uitgesteld, waardoor er achteraf een warme party boom plaatsvond. En die knaldrang was het ideale excuus om fashiongewijs te schitteren.

Maar volgens designers is er toch nog méér aan de hand. “We vinden het normaler om ons op te kleden, of het nu voor een trouwfeest is of voor een doordeweekse lunch”, reageert Jodi Kahn, vicepresident bij luxeretailer Neimann Marcus Group, in het artikel met BoF. “We zijn allemaal meer opgedirkt dan drie jaar geleden ... er is een duidelijke shift in onze mindset.”

Kortom, tijdens de pandemie grepen we massaal naar loungewear en comfortabele joggingbroeken. Maar dat zorgde ook voor een neveneffect: we raakten alles wat te maken heeft met streetwear sneller beu. Iedereen had bij wijze van spreken honderden leggings en sweatpants in tal van kleuren, waardoor dat nu het laatste is dat we nog willen dragen. Enter: het tijdperk van glittermania.

Hoe draag je het in het dagelijkse leven?

De eindejaarsperiode is het geschikte moment om zo’n item met een schitterend kantje in huis te halen. Met Nieuwjaar kan je qua outfit all-out gaan, achteraf kan je het iets subtieler aanpakken. Een rok met pailletten kan je bijvoorbeeld perfect combineren met een coltrui of een oversized wit hemd, een schitterende top of blouse kan je dan weer dragen met een jeansbroek. Een simpele outfit kan je eveneens specialer maken met de juiste accessoires, zoals zilveren hakken of een haarband met glitters. Zolang je niet overdrijft en je sequins met volle overtuiging draagt, kan je niet misgaan.

Nog op zoek naar een knallende feestoutfit? Met deze items kan je niet misgaan.

Instagram biedt ook een bron aan inspiratie:

