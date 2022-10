Gitarist Mauro Pawlowski en zijn favoriete vrouwelijke gabber-dj’s. “Elke feestplek moet realistisch zijn: drugs bestaan”

DEUS-gitarist Mauro Pawlowski (51) is in vele muziekstijlen thuis. Zelfs in het gabbermilieu, waar hij als een blok voor viel, inclusief de dansstijl. In dat weer hippe wereldje maken dj Ariana Van Tongerloo (22) en grafisch ontwerpster Marieke Janssens (22) deel uit van het vrouwelijke dj-collectief ‘Burenhinder’. “Mannelijke dj’s spelen naar mijn gevoel ‘op veilig’.”

Gabbermuziek: een aparte keuze, Mauro.

Mauro: “Dat valt nogal mee. Ik heb vroeger, in de jaren negentig, nog met mensen uit de dancewereld samengewerkt. Ik hou van artistieke extremen. Ik ben ooit een gabberwinkel binnengewandeld: ‘Geef me al uw heftigste dingen.’ Ik ging buiten met een stapel vinyl onder de arm. Gabbermuziek vind ik echt top. Ook het gabberen zelf, het ‘vegen’ op de dansvloer. (lacht) Toen ik een filmpje van Burenhinder zag, vond ik het meteen fantastisch.”

Hoe kwam Burenhinder tot stand, dames?

Ariana: “Ik voelde me in de mannelijke dj-industrie nogal eenzaam. Jongens hadden kritiek: zulke harde gabbermuziek paste niet bij een vrouw. Ze hebben de illusie dat ‘vrouwelijk’ gelijkstaat aan zacht en kwetsbaar. Ik kwam op het idee om een collectief te beginnen. Marie en ik vonden al snel meisjes met dezelfde passie. We zijn begonnen in maart 2021 op Wereldvrouwendag. Burenhinder bestaat uit acht meisjes: vier deejays en vier kunstenaressen. Wij brengen niet alleen muziek, maar een hele artistieke beleving, met sterke visuals.”

Wie heeft de naam bedacht?

Ariana: “Ik studeer rechten en artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek gaat over burenhinder. Ik vond in mijn eerste jaar al dat ‘Burenhinder’ een goede naam zou zijn voor een feestconcept. Als de politie dan langskomt en zegt ‘Jullie veroorzaken burenhinder’, zouden wij antwoorden: ‘Nee, wij zíjn burenhinder’.”

Mauro: “Ik ga even een hoed kopen, om hem hier af te werpen, voor jullie. (lachje) Noem het instinct, maar toen ik Burenhinder zag, dacht ik: dit is het. Nu ik de filosofie erachter hoor, ben ik nog meer overtuigd.”

Hoe oud was jij toen je je eerste stapjes in de muziek zette, Mauro?

Mauro: “Ik was 23 toen ik Humo’s Rock Rally won. Toen is alles begonnen. De dag dat ik 18 werd, had ik beslist: ik ga nooit nog naar school. Ik was tamelijk zelfzeker. Niet dat ik mezelf geweldig vond, maar ik wist wat ik wou. Mijn ouders vertrouwden me. Toen ik zei: ‘Ik word muzikant’, zeiden ze: ‘We zien wel waar je uitkomt’. En kijk: hier zit ik nu.”

Hoe reageerden jullie ouders, op Burenhinder?

Marieke: “Heel goed. Ik studeer aan de Academie en start mijn master vrije grafiek. Ik doe vooral steendruk en ik tatoeëer ook. Ik krijg veel vertrouwen van mijn ouders. Mijn mama heeft een boek geschreven over vrouwelijke componisten. Ik ben opgevoed met het besef dat vrouwen cool en sterk zijn.”

Ariana: Bij elke nieuwe verwezenlijking nemen ze me serieuzer en kunnen ze mijn persoonlijkheid beter plaatsen. Terwijl ze me vroeger als rebel bestempelden, denken ze nu: misschien zit er toch een artiest in onze dochter. (lachje)”

Waarin verschilt jullie performance van die van een man?

Ariana: “In de mannelijke dj-wereld is er veel concurrentie. Vrouwen hebben minder ‘voorbeelden’. Wij moeten experimenteren en er een echte performance van maken. Mannelijke dj’s spelen naar mijn gevoel ‘op veilig’: ze doen wat vorige generaties al deden. Wij moeten die eerste grote vrouwelijke generatie mee helpen vórmen.”

Marieke: “We hebben als collectief ook veel aandacht voor de veiligheid van onze feestgangers. We feesten zelf al heel lang en iedere vrouw maakt grensoverschrijdende dingen mee in het nachtleven, of kan zich onveilig voelen. Toen Burenhinder startte, was het een van onze prioriteiten om dat te voorkomen.”

Hoe doen jullie dat?

Ariana: “Onze feestgangers vormen een ‘community’. We vertrouwen hen en we geven aan hoe ze zich horen te gedragen. Onze ‘safer space policy’ is een reeks zorgzame regels om het voor iedereen gezellig te houden. We hebben ook ‘guardian angels’: mensen die checken wanneer iemand er kwetsbaar uitziet of onder invloed is. Ons publiek zorgt voor elkaar, waardoor de vibe op onze feesten veilig aanvoelt. We organiseren alles vanuit een beschermende female gaze, en niet vanuit de testosterongedreven ­gabberwereld.”

Hebben jullie ook een drugsbeleid?

Marieke: “Elke feestplek moet daar realistisch in zijn: drugs bestaan. Wij kiezen voor open communicatie: wie zich slecht voelt, kan zich melden en er wordt voor hem of haar gezorgd. Iemand onder invloed wordt bij ons niet op straat gezet.”

Ariana: “We willen als organisatie ingrijpen als iets misloopt. Als we ­iemand onder invloed zien, gaan onze sfeerbeheerders vragen stellen: Wat heb je genomen? Hoeveel? Is dit de eerste keer? Drugs worden bijna even frequent gebruikt als alcohol, maar met druggebruikers hebben we doorgaans minder miserie dan met dronken mensen.”

Zien jullie Burenhinder ooit als een job?

Ariana: “Ik wil advocaat worden. Op dit moment is muziek mijn studentenjob. Ik verdien er genoeg mee om nu rond te komen. Als dat op een dag stopt, zal ik het zien als ‘een mooie tijd’ die geweest is. Ooit wil ik Burenhinder doorgeven aan andere meisjes die tegen dan actueler zijn.”

Marieke: “Ik hou het simpel: leven in het nu en blij zijn met wat ik heb.”

Wie op het podium kruipt, krijgt aandacht. Hoe ervaren jullie dit?

Ariana: “Vroeger was ik erg gesloten, ik probeerde nooit connecties op te bouwen. Maar sinds Burenhinder komen de mensen sneller naar mij toe. Men wil wat meegenieten van het succes, maar daar ben ik heel kritisch in.”

Marieke: “Ik kom als grafisch ontwerper niet mee in de spotlights. Vaak weten mensen niet eens dat ik bij Burenhinder zit.”

Mauro: “Je staat als artiest op een verhoogje. Er staan lichten op je. Mensen moeten je zien, ze hebben ervoor betaald. Sommige artiesten hebben aandacht nodig om gelukkig te zijn. Ik heb dat nooit gehad.”

Hebben jullie een vraag voor Mauro?

(stilte)

Mauro: “Dat jullie er geen kunnen verzinnen, is de beste vraag.”

Heb jij tips voor Ariana en Marieke dan?

Mauro: “Ik was al onder de indruk van wat ze maakten. Dus ik heb nul tips. Ik ga met veel plezier eens naar een optreden komen. Die pervert uncle die op jullie feestje staat te gabberen? Dat ben ik. (lacht)”

