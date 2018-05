Gezondheid zit in een handpalm MV

16 mei 2018

12u03

Bron: health 3 Nina Je moet niet altijd naar een waarzegger gaan om via je handpalm meer te weten te komen over je eigen leven. Wist je dat de vorm en kleur van je handen vaak veel kunnen vertellen over je gezondheid?

Health.com ging op onderzoek bij een neuroloog, cardioloog en dermatoloog. De drie deelden allemaal dezelfde mening: een handpalm kan veel vertellen over iemands gezondheid. De bijzonderste symptomen op een rijtje.

Een zwakke handgreep

Al denken we bij iemand die ons een zwakke handdruk geeft vaak dat hij niet sterk in zijn schoenen staat, het kan ook een teken zijn van een gezondheid die verslechtert. "Tijdens onderzoeken geven dokters vaak een hand om te kijken hoe het met de gezondheid van een patiënt gaat," legt Anne Albers, cardioloog, uit aan Health. "Daaraan kunnen we zien hoe zwak ze zijn."

Een studie bevestigde dat volwassenen tussen de 40 en 69 met een sterkere handdruk een gezonder hart zouden hebben.

Rode bultjes of blaren

Een rode uitslag op je hand of pols die soms erger wordt, tot je zelfs blaren krijgt? Dat kan wijzen op een nikkelallergie. Een van de meest voorkomende contacteczemen, volgens the American Academy of Dermatology.

Mannen, scrol niet meteen door naar beneden want nikkel zit in veel meer dan alleen armbandjes en ringen. Ook horloges en zelfs gsm's bevatten vaak nikkel. Maar zelfs sommige etenswaren kunnen de allergie uitlokken. "Er zit veel nikkel in bonen, chocolade, pindanoten, soja en granola," vertelt Salma Faghri de la Feld, assistent professor aan het dermatologie departement van de Emory universiteit in Atlanta.

Gevoelloze of tintelende handen

Word jij vaak wakker omdat je hand in slaap valt? Dat kan gebeuren omdat je met je pols gebogen slaapt en zo een zenuw gaat afbuigen. In principe niets om je zorgen over te maken. Maar er zijn ook andere oorzaken waarom onze handen soms gevoelloos of tintelend aanvoelen. Wanneer je gaat hyperventileren of angstig bent bijvoorbeeld.

Rode schilfers of bultjes

Psoriasis is een chronische huidziekte die je kan herkennen aan rode vlekken die bedekt worden door witte schilfers. Die vlekken voelen vaak extreem droog en dik aan. De ziekte kan over je hele lichaam voorkomen, niet alleen op de handen.

Witte, blauwe of rode vingers

Verkleuren je vingers en worden ze blauw, paars (of in sommige gevallen zelfs zwart) als als het koud is of als je gestresseerd bent? Dan is er een kans dat je de ziekte van Raynaud hebt.

Een plotselinge verandering in temperatuur of van je emotionele gemoedstoestand kan deze aandoening doen opkomen, waardoor je tijdelijk minder bloedtoevoer richting je tenen en of vingers hebt. Je vingers voelen koud, gevoelloos en pijnlijk aan.

Pijn en zwelling

Wanneer handen gezwollen, pijnlijk en rood zijn, zijn er verschillende oorzaken. Zo kan je last hebben van lupus (auto-immuunziekte), reumatoïde artritis, vasculitis (ontsteking van de bloedvaten) of scleroderma (auto-immuunziekte).