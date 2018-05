Gezonde versie van een klassieker: witloof in de oven Margo Verhasselt

29 mei 2018

17u30 0 Nina Chef-kok Seppe Nobels en Rikolto, het vroegere Vredeseilanden, slaan de handen in elkaar voor het project GoodFood@School. Hun doel? Van gezonde en duurzame voeding op school de normaalste zaak van de wereld maken. Seppe Nobels maakt van oeroude Belgische klassiekers een duurzaam recept. En NINA deelt een week lang elke dag een recept om uit te testen!

“Witloof met kaas en beenham is mijn all-time favourite. Niet evident om daar een variatie op te vinden, maar koolrabi is een groente waar we te weinig mee koken en die perfect past bij witloof, onze nationale trots. Koolrabi herken je aan de raap-radijsachtige smaak. Een beetje pittig en een tikkeltje zoet. Maar ook supergezond, propvol vezels en zero calorieën. Schep dus nog maar een extra lepel bechamelsaus op zou ik zeggen," vertelt Seppe.

Ingrediënten voor 4 personen

• 8 stronken witloof

• 50 g boter

• 4 takken tijm

• 2 tenen knoflook

• peper uit de molen

• zout

• 1 dl groentebouillon

• 2 grote koolrabi’s

• 75 g bloem

• 75 g boter

• 0,5 liter melk

• 50 g Belgische abdijkaas

• nootmuskaat

• ½ bussel bieslook

• 1 eetlepel geroosterde sesamzaadjes

• 1 eetlepel gedroogde rozemarijn

• optioneel: enkele druppels knoflookolie (zie recept Zomergeluk van bloemkool met spek op p. X)

Bereiding

Spoel het witloof en snijd onderaan een klein driehoekje eruit.

Laat de boter smelten in een grote braadpan en kleur het witloof aan samen met de tijm en de knoflook. Kruid met peper en zout. Bevochtig met groentebouillon en dek het witloof af met een vel boterpapier. Laat zachtjes verder sudderen tot het witloof volledig gaar is.

Schil de koolrabi’s en snijd in flinterdunne plakjes met een mandoline. Rol de witloofstronken in de plakjes koolrabi en leg in een ovenschaal.

Laat de boter smelten en voeg al roerend de bloem toe tot je een droge roux krijgt. Schenk de koude melk erbij en blijf roeren tot de saus gebonden is. Rasp de kaas en voeg toe aan de saus en kruid met peper, zout en nootmuskaat.

Werk af met fijngesnipperde bieslook, geroosterde sesamzaadjes, gedroogde rozemarijn en knoflookolie.