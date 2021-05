Gezonde comfortfood waar je blij van wordt: 3 recepten uit het nieuwe kookboek van As Cooked By Ginger

Vorige week blies Laurence Bemelmans dertig kaarsjes uit. Dat vierde ze niet met taart, maar met croques en een Aziatische avond. Het illustreert perfect haar levensstijl: eten wat haar gelukkig maakt. Ze geniet gezond op haar blog As Cooked By Ginger en nu ook in haar boek ‘Comfort Food Zonder Schuldgevoel’. Mooi meegenomen: haar recepten zijn toegankelijk. Zo ook haar puree met zalmkroketjes en spinazieroomsaus, bladerdeegtaartje met witloof en bosbes en zoetaardappelburgers met dille-komkommer. “Ik hanteer zo weinig mogelijk regeltjes.”

Wie is ze? • Laurence Bemelmans (30) • getrouwd, heeft een zoon Julien (2,5) en een dochter Lily (6 maanden) • leerde op latere leeftijd koken • stopte als sociaal assistente in een ziekenhuis om voluit voor haar foodblog As Cooked By Ginger te gaan, won er in 2017 de Belgische Foodblog Award mee, Instagram: @ascookedbyginger • doet receptontwikkeling, foodstyling en foodfotografie, ascookedbyginger.be

“Regeltjes, die probeer ik mezelf zo weinig mogelijk op te leggen, want dan voel ik me toch slecht als ik ze niet kan volgen. Als twintiger lag mijn focus veel harder op gezond eten en op mijn lijn letten. Door de focus te verleggen naar eten waar ik gelukkig van word, lukt het me heel goed om er een gezonde levensstijl opna te houden. In mijn boek heb ik zeventig recepten gebundeld die je nog niet op mijn blog zag. Het zijn vooral lichte maaltijden boordevol groenten, maar net zo goed smaakbommetjes en zoete lekkernijen.”

“Mijn kinderen mogen alles eten, maar ze moeten zelf leren wat ­minder goed is, zonder dat ik er ­negatieve dingen aan vasthang. ‘Van een koekje word je blij,’ zeg ik, ‘maar van te veel koekjes krijg je buikpijn. En van soep word je slim.’ (lacht) Ik wil hen meegeven dat er gezonde en ongezonde levensstijlen zijn in plaats van gezond en ongezond eten.”

“Met mijn kookboek wil ik aanzetten tot creativiteit. Als je een ingrediënt niet in huis hebt, kan je nog altijd met een recept aan de slag. Daarom heb ik telkens experimenteertips vermeld. Het bladerdeegtaartje met witloof en bosbes (p. 37) kan je bijvoorbeeld serveren met een salade on the side, maar ook als voorgerechtje voor vier personen met een kleine salade erbij of als hapje voor acht personen. Ook hier hanteer ik zo weinig mogelijk regeltjes. (lacht) Je hebt er geen speciale toestellen, producten of kunsten voor nodig. Mensen blij en gelukkig maken met mijn eten, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dit boek uitbrengen tegen dat ik dertig was, is een droom die uitkomt.”

1. Puree met zalmkroketjes en spinazieroomsaus

Voor 2 personen • 30 à 40 minuten

300 g zalmfilet • 2 el bloem • 1 ei • 6 el paneermeel • 8 à 10 bloemige aardappelen • 2 flinke el boter + extra om te bakken • 150 g diepvriesspinazie • 75 ml volle room • 20 g amandelschilfers • peper, zout

Zo ga je te werk:

1. Snij de zalm in grote blokjes en wrijf ze in met de bloem. Haal ze door het losgeklopte ei en dan door het paneermeel. Zorg ervoor dat het paneermeel volledig om de zalm hangt.

2. Schil de aardappelen, snij ze in blokjes en breng aan de kook. Giet af wanneer ze gaar zijn, voeg de boter toe en plet tot puree. Kruid met peper en zout.

3. Doe de ontdooide spinazie in een sauspan en warm door. Giet er de room bij en laat warm worden. Mix glad en kruid met peper en zout. Houd warm op een laag vuur.

4. Rooster de amandelschilfers in een droge pan.

5. Verhit een flinke klont boter in een braadpan en bak de zalmkroketjes krokant: korst ze aan op een hoog vuur en laat dan verder garen op een laag vuur.

6. Serveer samen met de puree en de spinazieroomsaus en werk af met de amandelschilfers.

TIP: De kroketjes kan je ook als hapje serveren met tartaarsaus erbij of als hoofdingrediënt in een frisse salade.

2. Bladerdeegtaartje met witloof en bosbes

Hoofdgerecht voor 2 personen • 30 minuten

1 rol bladerdeeg • 125 g ricotta • 50 g feta • 1 stronk witloof • 1 el suiker • 80 g bosbessen • 1 ei • handvol rucola

• peper • zout • olijfolie • boter

Zo ga je te werk:

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Rol het bladerdeeg uit en leg het op een vel bakpapier op de bakplaat.

2. Meng de ricotta en de feta tot een glad geheel en kruid stevig met peper en een beetje zout.

3. Verwijder de bittere kern uit de witloofstronk en snij de rest in reepjes. Verhit een klontje boter en bak er de reepjes in aan. Voeg de suiker toe zodra het witloof slap is en laat 5 minuten karamelliseren op een middellaag vuur.

4. Prik met een vork enkele gaatjes in het midden van het bladerdeeg. Smeer de ricottamengeling uit over het bladerdeeg. Blijf een tweetal centimeter van de rand af. Verdeel daarover het witloof en vervolgens de bosbessen. Doe wat peper op het taartje en sprenkel er wat olijfolie over.

5. Klop het ei los, plooi de randjes van de taart dicht en smeer in met het ei. Bak 20 minuten in de oven.

6. Haal uit de oven, verdeel er de rucola over, werk eventueel af met nog een beetje extra olijfolie en laat het smaken.

3. Zoetaardappelburgers met dille-komkommer

Voor 2 personen • 1 uur

Voor de burgers: • 350 g ongeschilde zoete aardappel • 265 g kikkererwten (uitgelekt gewicht) • 100 g amandelmeel • 1 el tahin • 1 ei • 3-4 takjes peterselie • 1 tl paprikapoeder • ½ tl currypoeder • snufje chilipoeder • peper • zout

Voor de komkommersalade: • 1 komkommer • 3 takjes dille • 70 g volle yoghurt • 1 tl olijfolie • 1 tl honing • peper • zout

Voor de boerenkoolsalade: • 60 g boerenkool • olijfolie • 100 g bosbessen • 75 g feta • 25 g pompoenpitten

Zo ga je te werk:

1. Schil de zoete aardappel, snij in blokjes en stoom gaar in de microgolfoven: doe de blokjes in een kommetje met een scheutje water, dek af en zet ongeveer 5 minuten in de microgolfoven.

2. Spoel de kikkererwten en laat uitlekken. Doe ze samen met de zoete aardappel in de blender. Mix tot een grof geheel en voeg de rest van de ingrediënten voor de burgers toe. Mix opnieuw tot een geheel. De mengeling hoeft niet volledig glad te zijn. Zet 30 minuten in de koelkast.

3. Maak ondertussen de komkommersalade. Snij de komkommer in de lengte in tweeën en verwijder de zaadlijsten met een theelepel. Snij beide helften in maantjes. Versnipper de dille en meng met de yoghurt, olijfolie en honing. Kruid met peper en zout. Voeg toe aan de komkommer en meng.

4. Scheur de boerenkool in kleine blaadjes en doe ze in een kom. Sprenkel er wat olijfolie over en masseer die met je handen in de blaadjes. Zo worden ze zachter. Voeg de rest van de ingrediënten toe en meng.

5. Vorm ongeveer acht burgers van de mengeling en bak in een vetstof naar keuze. Korst de burgers aan op een hoog vuur en laat een tiental minuten verder garen op een laag vuur.

6. Serveer met de twee salades en laat het smaken!

