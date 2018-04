Gezond snacken? Omgeving gooit vaak roet (of vet) in het eten Goed Gevoel

24 april 2018

18u01 0 Nina Goed begonnen is half gewonnen, en dus stop je 's ochtends worteltjes en komkommer in je tas. Om vervolgens rond het vieruurtje toch te zwichten voor de lokroep van de snoepautomaat. Herkenbaar? De schuld ligt niet bij een gebrek aan wilskracht, wel aan de verleidingskracht van reclame.

Op straat, tv of in het magazine dat je zopas las: de reclame die ons elke dag voedsel wil aanprijzen in de vorm van flitsende logo's, lokkende jingles of foto's die ons doen watertanden, is niet bij te houden. En ze werkt wel degelijk, zo bewezen psychologen van de Universiteit van Amsterdam zopas proefondervindelijk. Zelfs als de 'reclame' in kwestie uit abstracte zwart-witpatronen bestaat, aldus de studie.

Allereerst leerden de deelnemers diverse zwart-wit patronen associëren met gezonde snacks als cashewnoten en rozijnen en ongezonde lekkers als eierkoeken en zoute kaascrackers. Meteen daarna volgde een waarschuwing over die laatste voedingswaren: de respondenten kregen duidelijk te lezen dat het suiker en zout in de koeken en crackers kan leiden tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk.

Patronen

Daarna kregen ze telkens de keuze tussen een gezonde en een ongezond tussendoortje. Tussendoor werden de zwart-wit patronen die de deelnemers eerder leerden linken aan de cashewnoten, rozijnen enerzijds en de kaascrackers en eierkoeken anderzijds regelmatig geprojecteerd. Wie welk patroon voorgeschoteld kreeg, verschilde telkens. En of dat invloed had: zonder patroon kozen de deelnemers iets vaker voor de gezonde snack. Zagen ze het ‘ongezonde patroon’, dan koos bijna 70% van de deelnemers voor de koek of de kaascrackers. Bij het ‘gezonde patroon’ was dat ongeveer 20%. De waarschuwing die de deelnemers eerder voorgeschoteld kregen, bleek maar weinig invloed te hebben. Verder gaf een deel van de respondenten die voor de koek of de crackers koos aan dat ze er eigenlijk helemaal geen zin in hadden.

Conclusie? Reclame werkt wel degelijk, aangezien elementen die gelinkt zijn aan ongezonde voeding ons duidelijk naar zoete, vette en zoute snacks doen verlangen. Toch is het niet al negativiteit troef, aangezien de link in de omgekeerde richting - met de gezonde voedingsmiddelen dus - ook werkt. Wie weet zien we dus weldra appels en bananen op de reclamepanelen.