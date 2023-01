Gezond afvallen door bij elke maaltijd één hap aan te passen? Diëtist over ‘het traagste dieet ter wereld’

Metallic, c’ est chic! Deze 15 handtassen kan je matchen met je juwelen

Vind je het soms moeilijk om je outfit af te werken met de juiste accessoires? Gebruik dan hetzelfde trucje als fashionista’s en influencers. Want zij weten dat oog voor detail het geheim is van klasse en stijl. Goud, zilver of brons: kies de kleur die het best bij je past. En stem dan zowel je handtas als je juwelen er op af. Klaar is kees!

