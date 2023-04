Gezellig aanschuiven bij de Iftar na een dag vasten? Zo doe je dat.“Goud blijft een grote favoriet”

Zonsondergang is het moment waarop moslims tijdens de Ramadan het vasten verbreken. Met de hele familie tafelen ze dan om te eten: de Iftar. Maar een gezellige sfeer tijdens dat moment begint met een mooi gedekte tafel. Twee partyplanners geven tips. “Goud bestek is een must.”

Met de woorden ‘Ramadan Mubarak’ begint iedereen aan de Iftar. “Velen van ons zien deze vastenmaand als een heel gezellige periode”, vertelt partyplanner Samira El yahyaoui. “De Ramadan is echter veel meer dan alleen rond een tafel zitten en eten op het einde van een dag. Want overdag probeer je zoveel mogelijk te reflecteren en je te verdiepen in je geloof.”

“Voor velen voelt dat moment ook een beetje als mediteren”, zegt ze. “Daar hoort ook lekker eten bij en het liefst een grote groep mensen, wat het dus zo gezellig maakt.” Maar mooie tafeldecoratie is eveneens een must, zo bewijzen enkele influencers op Instagram.

Partyplanners Dyna Wasiman en Samira El yahyaoui tippen wat de decoratietrends zijn van 2023 en hoe jij thuis zelf je tafel stijlvol kan aankleden voor de Iftar.

Goud, goud en nog eens goud

“Het verbreken van het vasten gebeurt met een dadel en een glaasje water of melk”, vertellen Dyna en Samira. Daarom zijn dadels vrijwel het belangrijkste item op tafel. “Deze kunnen echter ook mee verwerkt worden in de tafeldecoratie”, zegt Samira. “Als je het iets specialer wil, dan kun je de decoratiedadels een ander kleurtje geven. Dat kan makkelijk met chocolade en wat kleurstof.”

En wat zijn de laatste decoratietrends? “In 2022 was een landelijke stijl erg trendy”, vertelt Samira. “Dit jaar is het Arabische patroon weer in en zijn kaarshouders en lampen in die stijl heel populair. Daarnaast was de voorbije jaren vooral goud bestek hip, maar ook in 2023 is het nog steeds geliefd”, aldus Samira.

Partyplanner Dyna beaamt dit. “Zo ogen gouden details mooi bij een tafelkleed en placemats van lichtere beigeachtige kleuren. Maar ook zilver kan”, zegt ze.

Zelf is Dyna fan van de bohemian stijl en kleedt ze haar tafel graag aan met jutten placemats. “En als middenstukken zijn kandelaars of vazen met drijfkaarsen stijlvol. Maar ook verse bloemen zijn een mooie aanwinst op tafel, al vergaan die nogal snel. Wil je er iets langer van genieten, dan zijn gedroogde bloemen zoals pampaspluimen en gedroogde palmbladeren een uitstekend alternatief.”

Ook mooie naamkaartjes of gepersonaliseerde tafelkaarten zijn heel gebruikelijk en een tof extraatje om op elk bord te leggen, volgens beide dames. “Zulke kaartjes zijn erg geliefd bij onze klanten”, zegt Samira. “Verder is voor Iftar een lange tafel heel uitnodigend. Een wand met ‘Ramadan Mubarak’ erop geeft dat tikkeltje extra en is superleuk voor de foto’s.”

“Als de gasten moeten scheppen uit één groot bord in het midden, zorg je best dat er niet te veel kleine middenstukken op tafel staan. Zo kunnen ze het bord makkelijker doorgeven. Na het vasten wil je namelijk niets liever dan zo snel mogelijk aan tafel zitten”, vertelt Samira.

“Gebruik ook best een extra tafeltje voor de drank en de sauzen, zodat jouw tafel mooi afgewerkt blijft”, aldus Samira. “Een tip voor mensen met kleine kinderen: laat de kindjes een uur vooraf eten. Zo heb je voldoende tijd om je tafel mooi te decoreren en kun je in alle rust eten.”

Waar koop je leuke decoratie?

Waar kan je al deze leuke items verkrijgen? “Voor leuke soepkommen kan je terecht in de Ikea”, zegt Samira. “Goud bestek en andere decoratie zoals kleine doosjes voor de dadels, servetten of stickers in thema en nog veel meer vind je makkelijk online of in Arabische winkeltjes”, tipt ze. “Een heel assortiment aan decoraties vind je ook in winkels als Xenos, Casa, Ava of Kwantum”, aldus Dyna.

Wie het extra speciaal wil maken, kan een Ramadan-pakket huren bij het feestdecoratiebedrijf van Samira, SD Luxe. Van tafeldecoratie, middenstukken en een wand met ‘Ramadan Mubarak’ op (beschikbaar in verschillende kleuren) tot zelfs volledige sets van tafels en stoelen. “Je moet zelf dan nog enkel het eten voorzien”, zegt Samira.

