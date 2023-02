Gezegend met krullen? Wetenschappers ontdekken daar één groot voordeel van

Wij mensen zijn een van de enige soorten zonder dons of vacht. En toch groeit er haar op verschillende - gewenste en minder gewenste - plaatsen. Onder de oksels en in de schaamstreek heeft ons haar een duidelijke functie.

Maar voor wetenschappers bleef het lange tijd gissen naar de reden dat we haar op ons hoofd hebben - al hoef je geen Einstein te zijn om te vermoeden dat het evolutionair gezien diende om ons hoofd - letterlijk - koel te houden.

Dit is de functie van haar op ons hoofd

Maar het moest alleszins nog wetenschappelijk hard gemaakt worden. Daar is men nu eindelijk in geslaagd. In het onderzoek kreeg een thermische testpop een pruik van menselijk haar op in een klimaatkamer, en de wetenschappers ontdekten dat de pop minder warmte absorbeerde dan wanneer hij kaal was.

Van steil haar tot losse en strakkere krullen: alle types kapsels werden getest. Onder de lampen waren de pruiken allemaal even effectief ter bescherming tegen warmte. Behalve de pruik met strakke krullen: met deze op het hoofd, bleef testpop het allerkoelste. Kortom: deze studie bevestigt niet alleen dat ons haar ons beschermt tegen de hitte van de zon, en daardoor ook tegen zweet, maar ook dat specifiek strakke krullen het effectiefste zijn hiervoor.

Volledig scherm © Getty Images

Strakke krullen zijn nuttiger dan steil haar

Er werd daarnaast ook gesuggereerd dat ons haar zo evolueerde door ons rechtopstaand postuur en onze groeiende hersenen. “Het ontstaan (of behoud) van hoofdhaar vond mogelijks een optimaal evenwicht tussen het maximaliseren van warmteverlies over het grote oppervlak van het lichaam, en het minimaliseren van zonnewarmte op het kleine oppervlak van de hoofdhuid, direct boven de hersenen”, schrijven de onderzoekers.

De huidige experimenten zijn de eerste die onderzoeken hoe hoofdhaar de totale thermische belasting van een persoon beïnvloedt, niet alleen de zweetreactie van het lichaam. “En strakke krullen kunnen een extra vermindering van die warmtestroom bieden vergeleken met het typisch steile haar.”

Dit type haar ligt niet plat, waardoor de hoofdhuid beter kan ademen, terwijl hij toch beschermd is tegen de zon. Hoe meer krullen de pruik had, hoe minder zweet er nodig was om de warmte van de hoofdhuid af te weren, waardoor water en energie bespaard werd.

Bedankt, voorouders!

Een testpop in een klimaatkamer is natuurlijk niet hetzelfde als een echt persoon. Verder onderzoek in een natuurlijkere setting is nog nodig om te weten hoe en waarom menselijk hoofdhaar geëvolueerd is. Maar hypothetisch gezien is het nu aannemelijk voor de onderzoekers dat het zo evolueerde om ons aan te passen aan een levensstijl op twee voeten - en dan vooral in hete en droge gebieden waar drinkwater schaars was. Hierdoor konden onze voorouders langer deelnemen aan ‘inspannende fysieke activiteiten voordat ze vers water nodig hadden’, aldus de hypothese van de onderzoekers.

