Gevangene Isabelle (29) boette in aan vrijheid, maar vond de liefde: “Voor Jos wil ik mijn leven beteren”

Gedetineer­den Debby en Michel geven elkaar in de gevangenis het ja-woord: “Op 10 minuten waren we getrouwd”

Geen spontane date op vrijdagavond, maar vier keer per week afspreken en seks lang van tevoren inplannen. Niet bepaald het ideale recept voor een relatie. En toch. Debby en Michel verblijven beiden in de gevangenis, waar ze elkaar twee jaar geleden leerden kennen. Ondertussen zijn de twee getrouwd. Geen romantisch aanzoek, witte jurk of uitgebreide ceremonie, maar liefde des te meer. “Hij is mijn lichtpuntje hier.”

10 januari