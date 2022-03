Gevaarlijke trend? Steeds meer cosmetische chirurgie bij jonge vrouwen die het ‘Instagramgezicht’ willen

Trop is te veel, dus waarom gaan mensen te ver met botox? Cosmetisch chirurg: “Ook fillers zijn niet zo onschuldig”

“Ik wil niet gemeen zijn, maar wat is er gebeurd met het gezicht van Kristin Davis?” Op Twitter raken mensen niet uitgepraat over de actrice die Charlotte speelt in de reboot van ‘Sex and the City’. Waarschijnlijk heeft ze iets te veel botox en fillers laten inspuiten, klinkt het. Cosmetisch chirurg Jan Vermeylen is voorstander van zulke rimpelbestrijders, maar waarschuwt voor overconsumptie. Hij legt uit waarom mensen tegen beter weten in niet kunnen stoppen, en wat daar de gezondheidsrisico’s van zijn.

