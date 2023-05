Gevaarlijke afslankmethode en kan depressie starten. Expert deelt 7 fabels en feiten over je schildklier

“10 kilo kwijt in 3 maanden dankzij Ozempic”, maar toen sloeg alles om. 3 Vlamingen over de afslankhy­pe

Niet blij met het cijfer op de weegschaal? Véél Vlamingen zien in Ozempic de redding. Het diabetesmedicijn stilt je hongergevoel: vaarwel kilo’s, schijnbaar moeiteloos. Ook James, Cathy en Katrien investeerden honderden euro’s in de kuur. Maar toen ontdekten ze waarom niemand eerlijk durft te zijn over de nasleep ervan. “Als ik nog maar over Ozempic praat, krimpt mijn maag weer in elkaar.”