Getrouwde Evert (60) had een datingprofiel als ‘weduwnaar’. “Ik wilde zien wat mijn opties waren”

‘Hidden gem’ op sociale media, ‘tourist trap’ in het echt: hoe bloggers en influen­cers je vakantie verpesten

Instagram en TikTok staan vol met prachtige adressen of plekjes op reis. En daar smullen we van, want 57 procent plant zijn vakantie met behulp van sociale media. Alleen zitten er vaak addertjes onder het gras, waarschuwen reisexperten. Geloof niet al wat je ziet online. “We zijn te beschaamd om achteraf te zeggen: dat was een ‘tourist trap’.”