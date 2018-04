Getrouwd met een sloddervos? Overleven in harmonie doe je zo Margo Verhasselt

09 april 2018

13u02

Bron: PureWow 4 Nina Laten we beginnen met het goede nieuws: je hebt de liefde van je leven gevonden. Het minder goede nieuws: orde en netheid zijn niet de allersterkste kanten van jouw liefste. Maar zoals altijd, waar een wil is, is een weg. Zo ga je om met een rommelig persoon en dat op een liefdevolle manier.

Maak 'dump zones'

En dan hebben we het niet over een strategische plaats om het met elkaar uit te maken. Neen, een plaats waar de hele familie hun spullen kan achterlaten zonder zich zorgen te maken over orde en netheid. Denk: een grote mand of kist in de badkamer, een mand in de gang waar sleutels en portefeuilles in kunnen, een schuif in de keuken waar van alles en nog wat in terechtkomt. De eerste stap naar een opgeruimd huis!

Wees eerlijk en direct over jouw verwachtingen

Passieve agressie heeft geen plaats in dit scenario. Heb je frustraties tegenover hem of haar, probeer ze dan op een normale manier uit te spreken. Daarnaast is het ook een goed idee om misschien zelf al met een oplossing voor het probleem te komen. Stel: jij stoort je aan het feit dat je partner oude magazines laat rondslingeren, hij of zij ziet het als een soort van artistieke expressie. In plaats van de magazines gewoon weg te smijten en het zaakje zo af te handelen, kan je hem of haar ook vragen of die artistieke expressie zich niet op een ordelijke manier op het boekenrek mag uiten.

Maak een routine van familie opruimbeurten

Oké, je liefste gaat niet van dag op dag 'een nieuwe man of vrouw' worden en ervan houden om de ruiten te kuisen, zo veel is duidelijk. Maar je kan je partner wel leren hoe die een handje kan helpen bij het huishouden. Hoe doe je dat? Een tip uit de kleuterklas: plan het in in jullie dagelijkse routine. Een halfuurtje op zondagnamiddag bijvoorbeeld? Wanneer poetsen bij de dagelijkse routine hoort, gaat het steeds minder vervelend lijken.

Leer dingen los te laten

"Ruim die schoenen nu toch eens op", "een vuile tas hoort IN de vaatwasmachine", "smijt die vuile sokken nu toch eens in de wasmand", "Ik heb het gevoel dat ik hier de meid ben". Komen deze uitspraken bekend voor? Dan moet je misschien af en toe proberen dingen los te laten. Bij een goede relatie horen nu eenmaal frustraties. Af en toe een oogje dichtknijpen voor de mensen die we graag zien, is nu eenmaal een van de grootste geheimen in een goed huwelijk.