GETEST. Voor wie aan haarverlies lijdt, is er een remedie met eigen bloed. “Ik moet op mijn tanden bijten”

Reizen Britten met kinderen straks massaal naar België af? Grote Britse krant tipt ons land als perfecte gezinsbe­stem­ming

De paasvakantie staat voor de deur: nog op zoek naar een leuk gezinsuitje? De Britse mama’s Laura Riley en Jane Grove got your back. Het duo richtte samen ‘Little Clogs Holidays’, een reisplatform dat hun landgenoten warm maakt voor gezinsvakanties in ónze contreien. Met succes, want Britse krant The Guardian verspreidt mee hun boodschap. “België is divers. Prachtige steden, indrukwekkende natuur en zo’n kindvriendelijk gevoel.”

30 maart