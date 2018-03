Getest: ureum tegen broze nagels Sylvia's detox: van kop tot teen Sylvia Van Driessche

25 maart 2018

11u00 1 Nina Toen mijn tien vingernagels deze winter hun dieptepunt bereikten — ze splitsten en braken af tot het midden — besloot ik dat het gênant werd. Dokter, wat doe ik verkeerd?

Nina Sylvia Van Driessche

Al sinds ik klein ben, wacht ik op de dag dat ik nagels krijg zoals Marilyn Monroe. Die waren niet eens zo lang, maar wel vrouwelijk, zoals wel meer zaken aan Marilyn. Haar rondingen heb ik gekregen (zonder ernaar te verlangen), maar dat minimum aan nagels, daar wacht ik nog altijd op.

Waaraan dat ligt, weet ik niet. Ik eet gezond (of toch de eerste helft van de dag) en afwassen in vuil water is niet meteen een hobby. Waarom laten mijn nagels mij en mijn vrouwelijkheid dan zo in de steek? «De winter is altijd een bijzonder harde periode voor onze nagels door de koude en de droogte», legt dermatoloog Thomas Maselis uit. «Het lijkt misschien niet zo, maar nagels zijn erg waterdoorlatend en verliezen veel vocht bij lage temperaturen. En het wordt nog erger door alle verwarming in huis en de airco in de auto. We jagen de buitenlucht immers eerst door de airco — de lucht wordt nóg droger — en dan door de verwarming ‘want anders bedampen de ruiten’. Als je ook nog langdurig in warm water met zeep of andere ontvettende producten vertoeft, wordt het nog erger: het zurevetfilmpje op onze nagels, dat beschermt tegen uitdroging, breekt af en de bovenste laag komt los. De nagels gaan schilferen, worden broos en breken af.»

Extra belemmering is het gebrek aan zonlicht, en dus vitamine D. «Daardoor groeien je nagels 50 procent trager dan in de zomer, waardoor het ook langer duurt voor problemen zich kunnen herstellen. Gemiddeld groeien je nagels 1 millimeter per maand.»

De dokter onderzoekt mijn nagels en besluit dat ik een droge huid heb. «Ga je veel in bad? Dat doen mensen met een droge huid namelijk erg graag. Je voelt tijdelijk verlichting door het water dat in je opperhuid dringt, maar de zouten die noodzakelijk zijn om de watermoleculen vast te houden logen uit als je in bad zit. Dus hoe raar het ook klinkt: water droogt de huid uit, en dat geldt ook voor je nagels. Blijf weg van warm zeepwater!»

Ik had verwacht een vieze, zeldzame nagelziekte te hebben, maar de dokter die zegt dat ik niet meer in bad mag gaan, dát bezorgt me pas opengetrokken ogen!

Ons adres: Dermatoloog dr. Thomas Maselis, www.drmaselis.be

STAP 1 Handschoenen

Draag altijd handschoenen als het koud is buiten. «De temperatuur in onze vingertoppen is sowieso veel lager dan in de rest van ons lichaam», zegt dokter Maselis. «Tijdens natuurwandelingen bijvoorbeeld kunnen ze afkoelen tot 20 à 25 graden, wat voor nagels te koud is om te kunnen groeien.» Gedurende de rest van het jaar blijf je ook het best met je handen uit afwaswater of draag je plastic handschoenen bij nat werk.»

STAP 2 ( en 3 en 4) Hydrateren

De behandeling voor winternagels luidt: hydrateren, hydrateren en nog eens hydrateren. «Het liefst met een crème waar ureum in zit, een molecule die water vasthoudt», zegt dokter Maselis. «Om die reden vind je ureum dikwijls terug in voetcrèmes — veelal in combinatie met een muntgeur—, maar je kan je apotheker ook vragen om je een crème met ureum te maken. Het percentage hangt af van wat je aankan. Als je het niet gewend bent, kan het lichtjes irriteren. Begin met 8 of 10% en als je geen irritatie ondervindt, kan je overgaan naar 12 of 18%.»

Diezelfde avond nog begin ik met smeren en pas een drietal weken later zie ik een beetje verbetering: de splitsingen groeien er langzaam uit. «Zoals gezegd groeien nagels erg traag door het gebrek aan warmte in de winter.»

STAP 5 Beschermen

«Als je je nagels lakt, gebruik je beter een dissolvant zonder agressieve stoffen zoals aceton. Blijf ook van je nagelriempjes af. Tijdens cosmetische behandelingen worden die dikwijls naar achteren geduwd om de nagel te vergroten. Dat doe je beter niet, want ze zijn er om een reden: ze beschermen je nagelwortel die er net onder ligt tegen bacteriën, gisten, schimmels en andere indringers. Die poorten wil je echt niet openzetten. Ook de zijkanten en de velletjes naast je nagels kan je maar beter respecteren. Scheur of knip ze af en water, vuil, infecties en schimmel kunnen makkelijker naar binnen.»

RESULTAAT

Pas na een vijftal weken zijn mijn grootste problemen weg en lijken mijn nagels stilaan steviger te worden. Ik krijg voor het eerst zelfs een gezonde witte rand zonder splitsingen! Lakken durf ik nog niet, uit angst dat mijn nieuw verworven nagels zich meteen weer in een winterdepressie storten. Ik ontwikkel verrassend makkelijk de gewoonte om ze ‘s morgens te hydrateren en doe het ook ‘s avonds voor tv, net zoals mijn oma vroeger deed. Zij vertelde me als puber al om mijn nagels in te smeren voor de tv, maar ik verkoos toen nog het graaien in een zak chips. Zij kon het weten, zij kwam tenslotte uit de tijd van Marilyn.

Wat je nog meer kan doen?

• Wie graag in bad gaat, maar toch niet wil uitdrogen, kan ook oldschool stijfsel in bad strooien of een flinke dosis bitterzout. Dat helpt om uitdroging tegen te gaan. Ook flink hydrateren na je bad is de boodschap, niet alleen je lijf, maar ook je nagels!

• «Een multivitaminekuur met zink en ijzer erin valt te proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet», is het motto van dokter Maselis. «Al denk ik zelf dat je beter gezond en veelzijdig kan eten dan supplementen nemen. Hun effect is alleszins niet sluitend bewezen.»