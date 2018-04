Getest en goedgekeurd: 2 tips tegen schurende billen Liesbeth De Corte

20 april 2018

07u06 0 Nina Met het zonnetje in het land is het rokjesseizoen officieel gestart. Al gaat dat jammer genoeg gepaard met een neveneffect: je dijen die tegen elkaar schuren, wat soms vervelend en erg pijnlijk kan zijn. Wij testten alvast twee methodes uit die écht werken tegen dit zomerse ongemak. Beloofd.

Wij zijn gezegend met een paar gezette billen, en dan hebben we het helaas pindakaas niet over stelten à la Beyoncé of Kim Kardashian. De hogere temperaturen zijn dus welgekomen, maar veroorzaken ook schuurplekken op onze dijen. Die ontstaan door de wrijving in combinatie met zweet, waardoor je zelfs kleine schaafwonden kan krijgen.

Deodorant

Hoe kunnen we zweet het best bestrijden? Juist ja, met deodorant. Een korte speurtocht op Google leert ons dat we best een rollervariant met een formule van anti-transparant kunnen gebruiken. Wij kozen voor eentje van Dove, en eerlijk waar: het werkt. Je neemt best wel een klein exemplaar mee voor onderweg, want na een tijdje begin je gegarandeerd toch te zweten en kan je de deo nog een keertje bovenhalen.

Droogshampoo

Ook handig is droogshampoo. In eerste instantie stonden we wat twijfelachtig tegenover deze lifehack, want zou droogshampoo na een tijdje niet beginnen afbrokkelen waardoor de irritatie nog veel erger wordt? Om op veilig te spelen, haalden we een doorzichtige variant van L’Oréal uit onze kast. Die zorgde raar maar waar voor een verfrissend gevoel en beschermde onze billen een hele tijd tegen die vervelende wrijving. Na vier uur was het effect wel uitgewerkt, dus wie een hele dag op de baan is, houdt best een bus bij de hand.