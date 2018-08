Gestresseerd? Deze 7 planten brengen je meteen tot rust Nele Annemans

30 augustus 2018

11u05

Bron: PureWow 5 Nina Een beetje yoga doen, af en toe een manicure meepikken, jezelf trakteren op een goed glaasje wijn en een aflevering van je favoriete Netflixserie: er bestaan tal van manieren om jezelf te kalmeren als je volledig gestrest bent. Maar wist je dat je al heel wat minder nerveus zou rondlopen als je de juiste planten in huis haalde? Van deze zeven groene pareltjes is wetenschappelijk bewezen dat ze je helpen te kalmeren.

Munt

Munt is niet alleen heerlijk in je mojito of om mee te koken, maar verlicht ook je stress. Uit een studie van de Wheeling Jesuit University blijkt namelijk dat ruiken aan het geurige kruid je frustratiegehalte verlaagt en je alertheid verhoogt.

Jasmijn

Yes, jasmijn ziet er prachtig uit een ruikt heerlijk. Maar volgens een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Journal of Biological Chemistry werkt de geur ook even kalmerend voor het zenuwstelsel als valium, althans bij muizen. Toen de geur in hun kooi verspreid werd, werden de muizen zo ontspannen dat ze allemaal relaxed in een hoekje gingen zitten.

Aloë vera

We hielden al van deze plant om onze zonnebrand te genezen, huid te hydrateren én omdat hij de lucht zuivert en 's nachts zuurstof afgeeft (hellooo zalige nachtrust). Maar uit een recente studie blijkt nu ook dat de plant depressie bij muizen vermindert. Of het ook jouw stress helemaal wegneemt, weten we niet, maar het is alvast het proberen waard!

Lavendel

Dit paarse en heerlijk geurend kruid wordt al eeuwenlang gebruikt bij depressies en om mensen te kalmeren. Uit een onderzoek bij verpleegkundigen in opleiding blijkt ook dat de geur van lavendel hielp om hun hartslag te verlagen in stressvolle situaties.

Sanseveria

Volgens een studie van de NASA, ontdoet deze sierlijke plant je lucht van meer dan 107 gifstoffen en stoot hij de hele nacht tonnen zuurstof af. Daardoor kunnen vrouwentongen je energieniveau verbeteren, hoofdpijn verlichten en je letterlijk beter laten ademhalen.

Basilicum

Mmm, ons mogen ze elke dag een heerlijke insalata caprese voorschotelen, maar basilicum blijkt ook je partner in crime bij stressvolle situaties. Zo ontdekten Japanse wetenschappers dat de blootstelling aan linalool, een stof die in grote hoeveelheden in basilicum zit, de activiteit van honderden genen vermindert die tijdens stressvolle situaties in overdrive gaan.

Goudpalm

Deze weelderige plant is ook een harde werker voor je gezondheid. Zo is het bewezen dat hij vervelende giftige stoffen zoals formaldehyde, trichloorethyleen en benzeen uit de lucht verwijdert. Ter herinnering: het inademen van zuivere lucht, of je nu wakker bent of slaapt, verlaagt je bloeddruk. Ahhhhh.