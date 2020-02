Gespot op de catwalk bij Gucci: uitgelopen mascara Ann Laenen

20 februari 2020

14u20

Bron: The Cut en Nylon 0 Nina Exact een jaar geleden stuurde Alessandro Michele, creatief directeur bij Gucci, zijn modellen de catwalk op met valse, wasachtige tranen onder hun ogen. Deze keer toonden de modellen tijdens de modeweek in Milaan opnieuw hun emotionele kant. Al pakten ze het iets realistischer aan: ze hadden uitgelopen mascara.

“Tijdens Fashion Week gebruikten we mascara op een onverwachte manier”, vertelde Thomas de Kluyver, make-upartiest voor Gucci Beauty, op de Instagram Stories van het modelabel. “We schilderden het onder de ogen zodat het onverzorgd en punk overkwam en dan mengden we de mascara met water om een ‘tranend effect’ te creëren.”

De mascara die gebruikt werd, ligt nog niet in de winkel. Het gaat over de nieuwe, binnenkort te lanceren Gucci Beauty mascara genaamd Mascara L’Obscur. We zullen dus nog even moeten wachten om erachter te komen of de mascara waterproof is of niet.

Als je de look nu al wil uitproberen, volg je het best deze stappen. Breng wat eyeliner en mascara aan. Kijk een romantische komedie om die traankanalen lekker waterig te krijgen. Weersta de drang om te vegen en vermijd het gebruik van tissues. En voilà: mascara à la Gucci.