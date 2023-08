Gespot bij ‘Tien Om Te Zien’: BV-kapper verklapt de meest trendy haarstijlen van deze zomer

In het programma Tien Om Te Zien’ passeerden al heel wat sterren de revue, stuk voor stuk voorzien van een trendy kapsel. BV-kapper Jochen Vanhoudt, die achter de schermen meewerkt, verklapt welke haarstijlen deze zomer geliefd zijn bij Bekend Vlaanderen. Van glittersteentjes in je lokken tot dé look voor mannen nu. “Iedereen kan dit, zelfs de allerkleinsten.”

Vanavond zien we de tweede aflevering van ‘Tien Om Te Zien’. Van popsterren Pommelien Thijs en Camille Dhont tot Metejoor, Aaron Blommaert, Isabelle A en Evi Goffin (ex-lid van de band Lasgo, nvdr.): heel wat bekende Vlaamse sterren kon je zo al zien op het podium in Westende. Daarin trakteren ze heel Vlaanderen op een waar muzikaal spektakel.

Al is het ook dé plek om trends te spotten. Kapper Jochen Vanhoudt voorziet de BV’s achter de schermen van de mooiste kapsel. Hij verklapt de haarstijlen die momenteel erg in trek zijn bij de sterren van het programma en die we deze zomer nog veel zullen zien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een trend die je al bij minstens drie bekende gezichten van ‘Tien Om Te Zien’ kon spotten, zijn de losse waves, onthult kapper Jochen Vanhoudt. “De losse waves die je met een speciale, dikke wafeltang zet, zijn nog steeds erg in. Er wordt heel veel achter gevraagd, en het staat bij elke haarlengte. Pommelien Thijs heeft zulke bekken in het kort, Evi Goffin met middellang haar en Camille draagt ze in haar lange lokken.”

“Je kan deze waves ook zetten met een stijltang. Dan krul je met het toestel je haar naar binnen en buiten. Op YouTube vind je heel wat filmpjes die je uitleggen hoe je dat doet. Extra tof: de voorste lokken wegsteken achter je oren met schuifspeldjes zoals Pommelien.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een andere leuke trend zijn de glittersteentjes, zegt de kapper. We konden ze spotten in het haar van Camille en zangeres Maxine, die in de eerste aflevering samen met Regi de oorwurm ‘Horen, Zien en Zwijgen’ bracht. “Dat zijn glitters en parels in allerlei kleuren die je heel gemakkelijk in het haar plakt.”

“Je kan daarvoor een speciaal toestel kopen, waar je de steentjes bij krijgt.” Eentje die je gewoon in de kinderwinkel vindt zegt hij. Je kan het onder andere ook bestellen bij Amazon of SHEIN voor amper 11 euro.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Deze haarstijl is heel geschikt voor festivals, feestjes en red carpets”, zegt Vanhoudt nog. Wie denkt dat het een heel geknoei zal worden om ze eruit te halen, heeft het mis. “Je kan de steentjes heel gemakkelijk met je twee vingers uit je haar schuiven. Je houdt er ook geen haarschade aan over”, verzekert de kapper. “Het is immers geschikt voor kinderen.” En daarom gemakkelijk in gebruik. “Iedereen kan het, zelfs de allerkleinsten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een haarstijl die we ook nog veel zagen op festivals en opduikt op het podium van ‘Tien om Te Zien’, vooral in de tweede aflevering, zijn vlechten, zegt de kapper. In ‘Tien Om Te Zien’ mag het allemaal nu eenmaal meer over de top zijn. “Een leuke trend nu is om een haarband van je eigen haar als vlecht te dragen, zoals bij de Nederlandse zangeres Kimberly Fransen.”

Zij treedt samen met het dj-duo bestaande uit Viktor Verhulst en Kobe Ilsen op. “Ik maakte de look af met wat losse beachwaves.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij de mannen mag het kapsel tegenwoordig wat meer volume hebben. “Een heel lange tijd was de out of bed-look heel trendy bij de mannelijke sterren”, vertelt Vanhoudt. “Nu wordt het haar meer naar achter gedragen, er mag meer volume inzitten en je mag zien dat het haar gestyled is en perfect ligt. Kortom: dat je naar de kapper bent geweest. Denk aan Metejoor, die de korte versie van dit kapsel heeft. Bij Aaron Blommaert zien we dan weer een iets langere versie van de look.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Barbieroze is intussen niet meer weg te denken uit onze kleerkast. Maar ook op de kapseltrends van deze zomer had dé film van het jaar een grote impact. “De looks van Barbie en actrice Margot Robbie zijn nu erg populair. Bijvoorbeeld de grote, typerende glamour krullen. Dat zijn krullen die achteraf uitgeborsteld worden. Die kan je gewoon los dragen, zoals zangeres Isabelle A in de tweede aflevering van ‘Tien Om Te Zien’, onder een French beret. Ook Véronique De Kock draagt haar haren regelmatig zo.”

Volledig scherm Links: Isabelle A in 'Tien Om Te Zien'. Rechts: Margot Robbie. © Thomas Geuens/Frazer Harrison/FilmMagic/Getty Images

“Of je kan er een typische Barbie-paardenstaart mee maken, die nu ook erg in trek is. Daarbij hou je het voorste deel van het haar een beetje apart voor meer volume.” Dit zien we niet zo zeer bij de artiesten, maar wél bij de achtergronddanseressen van het programma, zegt de kapper. “Zij hebben namelijk niet graag dat hun haar in het gezicht zit. Dan is zo’n staart à la Margot Robbie perfect.”

De tweede aflevering van ‘Tien Om Te Zien’ kan je vanavond om 20.30 uur bekijken op VTM of VTM GO.

Lees ook: