Gespierde armen, een sixpack en sensueel koken: sexy chefs zijn populair op sociale media

Filmpjes met mannen in bloot bovenlijf die maaltijden op een zeer sexy manier bereiden? Het voelt bijna ongepast om naar kijken, en toch vergaren de video’s miljoenen views en likes. En de knappe kerels achter het fornuis? Die zijn inmiddels uitgegroeid tot bekende namen op sociale media. Is deze trend een kink, fetisj of gewoonweg een guilty pleasure?

Een sappige burger met krokante frietjes of wacht dacht je van een kom hete, verse noedels of nacho's met gesmolten kaas? Sociale media barsten van de video’s met foodporn, oftewel heerlijk eten. Zo heeft de hashtag #foodtok meer dan 50 miljard views op de app TikTok. Dat eten er dus soms watertandend lekker uit kan zien, weten we intussen allemaal.

Maar nu is er een nieuwe trend verschenen. Daarbij staan niet de lekkere gerechten maar vooral wie ze klaarmaakt en de manier waarop, centraal. En daar krijg je niet alleen honger van. Wie had gedacht dat eten ook sensueel en zelfs opwindend kon zijn? Ja, tegenwoordig tillen koks op sociale media de term ‘foodporn’ naar een hoger niveau. Al hebben we zo’n donkerbruin vermoeden dat ze hiervoor enkele hygiënecodes breken.

Deze sexy chefs hebben miljoenen volgers op TikTok

Deze trend is begonnen bij Nigella Lawson. Zij is een bekende Britse celebrity chef en culinair auteur, die dankzij haar flirterige manier van presenteren zelfs de bijnaam ‘queen of foodporn’ kreeg. Al krijgt die term een iets andere invulling sinds de opkomst van TikTok. Op de video-app zitten namelijk een heleboel chefs als Cedrik Lorenzen, Gianluca Conte, Manny HP en Bradley Jimenez die foodporn een geheel andere betekenis geven.

Volledig scherm Nigella Lawson. © Scott McNaughton/The Age via Getty Images/Fairfax Media

Zo heeft de Italiaans-Amerikaanse Gianluca Conte (@itsqcp) meer dan 12 miljoen volgers en over het algemeen 316 miljoen likes op TikTok. Hij staat bekend om het koken van authentieke Italiaans pasta met échte Italiaans worst - ahum - en dat in bloot bovenlijf en een schort. Sexy, maar hygiënisch is anders.

En dan is er nog een andere Italiaan in het rijtje: Manny HP (@manny_hp). Hij filmt zijn video’s voornamelijk vanuit een rare hoek en vooral in véél te strakke kleding. De Amerikaanse Bradley Jimenez (@bradtheboxer) probeert je dan weer vooral te imponeren met zijn knife skills, strakke biceps en vegan gerechten.

@manny_hp torta camilla ♬ Coronao Now - El Alfa & Lil Pump Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Om je duimen en vingers bij af te likken

De meest opvallende en spraakmakende amateurchef is toch wel de Zwitserse Cedrik Lorenzen, wiens filmpjes zeer weinig aan de verbeelding overlaten. Zo is een van zijn video’s maar liefst 37 miljoen (!) keer bekeken. Een appelsien, kokosnoot of appel laten squirten of een erotische massage geven met een deegrol? Hij kan het allemaal. Ja, desserts lijken zijn specialiteit te zijn en dat hij af en toe uit de kleren gaat, is een mooie bonus.

Volledig scherm Cedrik Lorenzen. © TikTok @cedriklorenzen

Maar niet enkel zijn looks of de manier waarop Cedrik kookt, zullen je doen blozen. Ook de bijschriften bij zijn video’s zoals ‘Als je me vertelt hoe nat je bent’ of ‘Je komt niet klaar tot ik zeg dat je mag’ of ‘Ik wil je in mijn mond’ hinten naar allesbehalve een lekker gerecht. En een leuk extraatje? Hij kan niet alleen erotisch koken, maar ook afwassen.

Wat bezielt die chefs eigenlijk, en wat gaat er op dat moment in hun hoofd om? “Als ik mijn video’s maak, beeld ik me in dat ik voor mijn lief aan het koken ben”, onthulde TikTokker Cedrik Lorenzen in een interview met de Amerikaanse nieuwssite Jezebel. Al kan volgens hem alle voeding sexy kan zijn, mits de juiste camera en belichting.

Sexy of belachelijk?

Het is geen verrassing dat de sexy kookvideo’s zo immens populair zijn. Toch is er tegenwoordig ook een tegenbeweging aan de gang: er zijn verschillende mensen die de spot drijven met deze machofilmpjes. Opvallend: het zijn allemaal vrouwen. Zo heeft de Amerikaanse TikTokster Cyclie Stuhler (@cylie.stu), die ook kooktutorials maakt, een reeks genaamd Name that Male Chef, waar je moet raden welke chef ze paradeert.

Ook Chinese influencer Katrina (@katrina_ip) en Amerikaanse video creator Nicole (@dope_kitchen) maakten hilarische filmpjes over de populaire sexy chefs van TikTok.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kortom, het kijken naar hoe een man sensueel kookt of de afwas doet, is volgens de ene lachwekkend, volgens de ander puur genot. Of de recepten ook even lekker zijn als de kok of het bereidingsproces ervan, moet je zelf ook maar eens uittesten en proeven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: