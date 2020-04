JBC Gesponsorde inhoud Gers Pardoel over kledingcollectie #EchtZijn en zijn kinderen: “Ik hoop dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn” Aangeboden door JBC

10 april 2020

10u00 0

Zijn ‘GERS2020’-show in de Lotto Arena en de opnames voor het VTM-programma The Voice Kids moesten om de bekende reden gecanceld worden, maar er is ook goed nieuws rond de Nederlandse zanger-rapper Gers Pardoel. Samen met Belgische kledingketen JBC ontwierp hij een limited collectie voor jongens en meisjes, genaamd #EchtZijn.

Gers Pardoel

- Leerde Vlaanderen in 2009 dat er meer is dan pistolets op zondag met zijn succesvolle single Broodje Bakpao in samenwerking met The Opposites.

- Brak definitief door met de singles Ik Neem Je Mee en Bagagedrager. Is na Liefde voor muziek te zien als coach in The Voice Kids.

- Haalde met zijn derde album Voor m’n Kids goud in Vlaanderen.

- Lanceert binnenkort zijn nieuwe single.

Hij is zichtbaar trots op de kledingcollectie, merken we wanneer we rapper Gers Pardoel en het team van JBC ontmoeten vlak voor de lockdown. De rode draad doorheen de collab? Videogames, zo’n beetje de hoofdbezigheid van de Vlaamse jeugd dezer dagen. “Ik was daar als kind ook echt gek op, vooral op de games van Super Mario Bros met Mario en Luigi”, lacht Gers. “Vandaar de slogan ‘no games’ op de shirts. Geen spelletjes spelen. ‘Echt’ zijn. Ik vind het belangrijk dat mensen gewoon kunnen zijn.”

Die gamewereld omzetten in een kledingcollectie, hoe deed je dat?

Gers: “Ik kreeg van JBC de volledige artistieke vrijheid om de collectie uit te werken. Dat is in se niets anders dan wat ik met mijn muziek doe, vind ik. Beats, teksten, kleding: de basis is altijd creatie, dingen uitwerken. Al van kinds af aan vond ik het belangrijk om de juiste schoenen te kiezen en dat gevoel voor esthetiek heb ik altijd behouden. Kleding is voor mij interessant, ik kan het moeilijk uitleggen. Kijk, ik zie dat jij gekozen hebt voor zwarte sneakers en een zwart hemd. Dat deed je toch ook niet toevallig? Jij hebt toch ook nagedacht toen je vanmorgen voor de kleerkast stond?”

Slingerde deze collectie je terug naar je eigen kindertijd?

Gers: “Ik vond het als kind vooral allemaal heel moeilijk. Het heeft heel lang geduurd voor ik goed overweg kon met mezelf. Da’s nochtans zo belangrijk, want je brengt al je tijd door met jezelf. Ik heb nu pas het gevoel dat ik die rust kan vinden. Dat ik trots kan zijn op mezelf. Ik vind dat ik lief ben, dat ik een goed hart heb. Dat ik een doorzetter ben. Ik vind dat ik fouten mag maken en ik vind dat ik mag verliezen en twijfelen. Trots kunnen zijn op jezelf is belangrijk.”

Wie zijn jouw voorbeelden of rolmodellen?

Gers: “Goh, zoveel mensen inspireren me. Ik hou van hiphop, dus dan kom je sowieso uit bij artiesten zoals Kanye West en Eminem. Maar ik vind schrijvers zoals Paulo Coelho en Deepak Chopra ook interessant. En hou Lil Uzi Vert maar in de gaten, die heeft net zijn tweede studioalbum uit.”

Wat is je favoriete stuk uit de collectie?

Gers: “Ik vind alle stukken even geweldig en het leuke aan de collectie is dat je alles naar hartenlust kunt mixen en matchen. Het gamen komt terug in de pixelprint en die hebben we gecombineerd met mijn favoriete kleuren: groen en zwart. De jeansshort, het kleine tasje dat als een soort backstagepasje om je nek kan hangen, de deftige zwart-witte short en de driekwartbroek met de rafelige boord die toch nog dat edgy kantje geeft, de zwemshort met palmbomen en de bijbehorende polo, de sokjes met het blauwe ‘GERS2020’-label … ik vind ze allemaal geweldig! Ook de petjes zijn heel mooi geworden.”

Je bent zelf vader van een dochtertje van vijf en een zoontje van zes. Ben je nooit bang dat ze in een harde samenleving zullen terechtkomen met veel pesterijen en onechtheid?

Gers: “Nee. Ik wil ook niet dat zij met die angst rondlopen. Ik hoop dat ze qua energie dicht bij mij blijven en dat alles bespreekbaar blijft. En ze moeten zichzelf doelen stellen in het leven. Word wie je bent, blijf wie je was. Ik was op mijn vijftiende bezig met inlineskaten en niet met muziek. Ik ben pas beginnen te schrijven toen ik eenentwintig was. Maar toen heb ik mezelf wel daadwerkelijk een doel gesteld. Het is gewoon belangrijk dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn, ‘echt’ kunnen zijn. En dat echt zijn houdt voor mij in dat ik mijn ding doe en mijn mening zeg.”

#EchtZijn

De collectie van Gers Pardoel voor JBC shop je vanaf nu op www.jbc.be/gers2020. Gers liet zich inspireren door zijn eigen kindertijd en zijn passie van toen: videogames. Sommige items hebben coole gepixeleerde graphics, andere stoere slogans, zoals ‘Boeng!’ uit Gers’ gelijknamige nummer. De collectie is voor jongens en meisjes, bevat zelfs een paar uniseks stukken en gaat van maatje 128 tot 170.