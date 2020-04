JBC Gesponsorde inhoud Gers Pardoel en Mathéo Pauwels pleiten voor #EchtZijn met nieuwe kledingcollectie bij JBC Aangeboden door JBC

10 april 2020

Met zijn nieuwe collectie ‘#EchtZijn’ voor Belgische kledingketen JBC wil rapper-ontwerper Gers Pardoel (38) een boodschap van hoop uitsturen. “Echt jezelf kunnen zijn is belangrijk.” Voor de jonge Mathéo Pauwels (14), die op school gepest wordt, klinkt dat als muziek in de oren. Hij mag ambassadeur zijn van de collectie.

Gers Pardoel

- Scoorde in 2009 een flinke hit in Vlaanderen met de single Broodje Bakpao.

- Brak definitief door met de singles Ik Neem Je Mee en Bagagedrager en Zo Bijzonder. Is na Liefde voor muziek te zien als coach in The Voice Kids.

Mathéo Pauwels

- Werd gepest op school vanwege zijn rode haren, tot mama Jessy een emotioneel bericht postte op Facebook.

- De vloedgolf aan positieve reacties en steunbetuigingen leidde uiteindelijk tot een uitnodiging van familiebedrijf JBC om ambassadeur te worden van de nieuwe kidscollectie #EchtZijn van Gers Pardoel.

Mathéo’s Facebookpost enkele uren na de fotoshoot spreekt boekdelen. Hij voelt zich gelukkig. “Bedankt voor alles, Gers Pardoel.” Met de kledingcollectie #EchtZijn wil rapper Gers campagne voeren voor meer echtheid en minder pesten. Hij ontwierp alle stukken, Mathéo is ambassadeur. En dus willen wij weten wie ze #echtzijn.

Wat betekent ‘echt’ zijn voor jullie?

Mathéo: “Ik probeer vooral behulpzaam te zijn voor andere mensen. Soms komt dat niet zo over en reageer ik wat vreemd vanwege mijn beperking (Mathéo heeft autisme, red.), maar mijn vrienden aanvaarden mij zoals ik ben.”

Gers: “Mathéo is een heel lieve jongen. Hij is echt, en dat zochten we voor de collectie #EchtZijn. Vandaar de slogan ‘No games’ op een van de shirts, zoals in ‘geen spelletjes spelen’. Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen ‘zijn’. Zichzelf zijn noemen wij ‘echt’ zijn, maar ik vind het belangrijk dat wij ‘zijn’. Er is veel fake tegenwoordig, ja, maar niet hier!”

Mathéo mag trots zijn op zichzelf. Zijn sproetjes en rode haar maken hem bijzonder

Gers Pardoel

Wat herkennen jullie van jezelf in elkaar?

Mathéo: “Ik vind het vooral cool dat Gers altijd zo op zijn gemak is, ondanks alle drukte. Dat maakt mij ook rustig. Ik denk dat mama en papa zenuwachtiger waren voor deze shoot dan ik!”

Gers: “Ik zei daarnet nog tegen Mathéo: ‘Je mag trots zijn, je ziet er goed uit, je bent uniek.’ Zijn sproetjes en zijn rode haar maken hem bijzonder. Het is belangrijk om goed overweg te kunnen met jezelf, want dat is de persoon met wie je 24 uur per dag doorbrengt. Ik heb nu pas die rust gevonden om mezelf te accepteren, trouwens. Ik vond het als kind allemaal ook heel moeilijk. Maar nu ben ik blij met en trots op mezelf.”

Wie is voor jou een echte held?

Mathéo: “Kevin De Bruyne! En ik ben een grote fan van Club Brugge, dus denk ik ook meteen aan Hans Vanaken en Charles De Ketelaere. En wat muziek betreft: Gers en Jebroer.”

Gers: “Goh, er zijn zoveel mensen die mij inspireren ... Ik hou van hiphop, dus dan kom je sowieso uit bij artiesten zoals Kanye West en Eminem. Maar ik vind ook schrijvers zoals Paulo Coelho en Deepak Chopra interessant. En houd rapper en songwriter Lil Uzi Vert maar in de gaten. Ik hoorde vanmorgen nog zijn nieuwe album, heel straf.”

Ik vind het cool dat Gers altijd zo op zijn gemak is, ondanks alle drukte

Mathéo Pauwels

Wat zouden jullie pesters eens en voor altijd duidelijk willen maken?

Mathéo: “Dat ze moeten nadenken voor ze iets zeggen. Woorden gaan dieper dan je denkt. Gers vertelde me dat hij als kind ook soms onzeker was, maar dat hij geleerd heeft om zich eroverheen te zetten. Dat wil ik ook kunnen.”

Gers: “Kijk: als iemand mij een verwijt maakt, kan ik twee dingen doen: ofwel voel ik me rot omdat die persoon dat zegt, ofwel accepteer ik zijn opmerking gewoon. Dan zeg ik: ‘Ja, ik heb een dikke neus, maar so what?’ Het is toch niet míjn probleem dat jij dat niet mooi vindt? Heel veel kinderen hébben gewoon acne, of een beugel, of wat dan ook waarover ze gepest kunnen worden ... Het probleem ligt bij de pester; die heeft een probleem met zichzelf, waardoor hij een ander pest.”

#EchtZijn

De collectie van Gers Pardoel voor JBC shop je vanaf nu op www.jbc.be/gers2020. Gers liet zich inspireren door zijn eigen kindertijd en zijn passie van toen: videogames. Sommige items hebben coole gepixeleerde graphics, andere stoere slogans, zoals ‘Boeng!’ uit Gers’ gelijknamige nummer. De collectie is voor jongens en meisjes, bevat zelfs een paar uniseks stukken en gaat van maatje 128 tot 170.