Gênant, de liefde bedrijven als Fifi meekijkt. Beseft je huisdier dat je seks hebt?

Heerlijk, het liefdesspel. Tot twee kleine oogjes je aanstaren vanop de grond. Wie een hond of kat in huis heeft, voelt vaak een beetje gêne als die lieve viervoeter je ‘het’ ziet doen. Compleet absurd of toch terecht? Wij vroegen het — ja, echt — aan een dierenarts en kattengedragstherapeut.

Je leeft er nauw mee samen, met je geliefde huisdier. De hond mag mee in bed, de kat heeft een mandje naast de zetel. Gezellig, tot jij en je partner in de mood zijn voor een tête-à-tête. Kleren uit, lichamen verstrengelen. Alles wordt heet. Maar, uhm... Kan die lieve pluizenbol even stoppen met ons aan te staren, alsjeblieft?

Ongemakkelijk is het beslist voor velen: seks hebben met een huisdier in de buurt. Bijna alsof je kind naast je bed staat mee te gluren. Dat bleek ook uit een enquête bij zo’n 1.000 baasjes door Amerikaans dierenplatform Rover. Maar liefst 1 op de 2 baasjes zei dat hun aaibare huisgenoot hen vaak stoort tijdens de liefdesdaad. 42 procent gaf zelfs aan dat ze meer seks zouden hebben als Fifi of Felix niet telkens de slaapkamer zou binnenwandelen. 1 op de 5 baasjes vond daar iets op: zij brengen hun huisdier tijdelijk in een andere kamer of bench onder.

Volledig scherm Anneleen Bru is auteur van onder meer de boekenreeks 'I Love Happy Cats'. © Irmy Coeckelbergs

Een compleet irrationele handeling of heeft die geïnteresseerde pluizenbol wel degelijk door wat je aan het doen bent? Kattengedragstherapeut Anneleen Bru legde de vraag zowaar voor aan een hele WhatsAppgroep vol kattenexperts. “Speciaal thema wel”, lacht ze. “Maar eerlijk, ik heb het me ook al afgevraagd.”

Ruikt je kat wat je doet? “Je merkt het aan haar gedrag”

Dit is een mooi voorbeeld van antropomorfisme, zegt Bru. “Een heel typische gewoonte van ons, mensen, om onze menselijke eigenschappen op onze huisdieren te projecteren. Daarom schaam je je een beetje wanneer je ziet dat dat beestje alles ongecensureerd kon meevolgen.”

Quote Een mens geeft nogal wat feromonen af tijdens de seks. Maar geen zorgen: feromonen zijn soortspeci­fiek. Kattengedragstherapeute Anneleen Bru

Maar alle kattenexperts die Bru sprak, waren het eens. Onderzoek is er nog nooit naar gebeurd — dat hoeft niet te verwonderen — maar vanuit wat we weten over katten, valt wel een antwoord af te leiden. “Ten eerste zou je kunnen denken: ze ruiken iets. Een mens geeft immers nogal wat feromonen af tijdens de seks. Maar geen zorgen: feromonen zijn soortspecifiek, wat wil zeggen dat katten geen menselijke feromonen oppikken.”

Volledig scherm © Getty Images

Verder stelden wetenschappers bij katten ook nog nooit cognitieve functies vast waarmee ze kunnen beseffen: wat mijn baasje nu doet, dat is seks hebben. “We hebben geen enkel bewijs dat een kat zulk complex denken heeft. Als dat wel zo was, zouden we dat waarschijnlijk al gemerkt hebben”, zegt Bru. “Plus, ons seksueel gedrag heeft voor de kat nul biologische relevantie. Het heeft geen impact op zijn noden of behoeftes en hij is het ook niet aangeleerd dat het dat wel zou hebben.”

“Het zal je kat dus hoogstwaarschijnlijk worst wezen, als je seks hebt”, lacht Bru. “Dat merk je ook aan zijn gedrag: een kat reageert er niet op, of dat verwachten wetenschappers toch niet. Het zit ’m wellicht gewoon in ons hoofd.”

“We weten dat een hond al één druppel suiker in een olympisch zwembad ruikt”

Maar lees nog even verder, hondenbaasjes. Want bij die geliefde viervoeters zit het anders, zegt dierenarts Joshua Dutré. “Veel van wat voor een kat geldt, geldt ook voor de hond. Toch denk ik eerlijk gezegd: je hond heeft het wél door.”

Volledig scherm Dierenarts Joshua Dutré. © Christelle Verstraete

Bij seks tussen twee mensen komen immers veel hormonen vrij, onder meer via zweet en andere lichamelijke sapjes. Dat de buitengewoon sterke neus van een hond die niét oppikt, lijkt Dutré heel onwaarschijnlijk. “Feromonen zijn soortspecifiek, maar de hormoonwerking is bij veel zoogdieren wel vergelijkbaar. We weten dat een hond al één druppel suiker in een olympisch zwembad ruikt. En dat ongecastreerde reuen weleens reageren op menstruerende vrouwen. Dat doet toch geloven dat ze veranderingen in onze hormonen tijdens het liefdesspel óók zullen oppikken.”

Het baasje is iets ‘ongewoons’ aan het doen, zou je viervoeter wel kunnen denken. “Of ze ook cognitief begrijpen dat je aan het ‘paren’ bent, dat weten we niet”, zegt Dutré. “Er komen wel gelijkaardige hormonen vrij bij de mens en de hond, dus ik zou het niet uitsluiten.”

Quote Op z’n minst denkt de hond dat zijn baasjes met elkaar aan het spelen zijn. En dat interes­seert hem. Geef toe, het ziet er leuk uit voor een buiten­staan­der. Dierenarts Joshua Dutré

Bovendien is een hond veel meer dan een kat een groepsdier dat zich altijd erg gewaar is van de lichaamstaal, geur en het gedrag van het baasje. “Biologisch relevant is seks tussen twee mensen niet voor het beestje, maar benieuwd zal het vast wel zijn. Op z’n minst denkt de hond dat zijn baasjes met elkaar aan het spelen zijn. En dat interesseert hem ook. Geef toe, zelfs als je niet weet wat vrijen inhoudt: het ziet er wel leuk uit.” (lacht)

Niet boos zijn dus, als je lieve pluizenbol er graag bij is als je aan het liefdesspel begint. De hond uit de slaapkamer weren heeft trouwens weinig zin, zegt Dutré. “Die neus is zó sterk. Je viervoeter ruikt je hormonen ook wel vanuit een andere kamer, hoor.”

