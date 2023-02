Geloof jij net als een kwart Belgen niet in menstruatiearmoede? Isaura: “Ik ben constant bang voor vlekken”

Budget­vrien­de­lijk leven: deze vrouwen werden er gelukkiger van. “Ik kan nu makkelijk wéken reizen”

Een energiefactuur van minder dan 30 euro per maand, een coup de foudre voor een tweedehands kledingstuk of last minute op vakantie dankzij een slimme reisstijl. Minder geld spenderen verrijkt je leven, vertellen Sieglinde, Barbara en Ellen. Zij snoeien elk op hun manier in hun budget en werden gelúkkiger. “Onze slaapplaats op vakantie kost amper iets. Daardoor vinden we makkelijk geld voor een extraatje.”