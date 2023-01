Gellak is superpopulair, maar nieuwe studie waarschuwt: “Kan huidkanker veroorzaken”

Mooie nagels zijn hipper dan ooit, waardoor nagelsalons in ons land compleet volgeboekt zijn. Maar zijn die manicures wel zo onschuldig als ze lijken? Recent onderzoek wijst uit dat het gebruik van UV-licht om de nagellak te drogen mogelijk huidkanker kan veroorzaken. Dermatologen leggen uit of we ons écht zorgen moeten maken. “Je moet er verstandig mee omgaan.”

Je kan er niet omheen: de laatste jaren zijn nagelbehandelingen en manicures enorm in trek. Mensen die het al eens probeerden, weten dat je daarbij je gellak moet laten drogen door je hand onder UV-lampen te leggen. Maar hoe (on)gezond is dat voor je huid? Volgens onderzoekers van de Universiteit van San Diego kan overmatige blootstelling aan dat blauwe UV-licht mogelijk huidkanker veroorzaken.

Dermatoloog dr. Annelies Stockman van AZ Delta windt er geen doekjes om: “Elke langdurige blootstelling aan UV-stralen kan na verloop van tijd schadelijke gevolgen hebben.” Maar de veronderstelling dat je na één keer gebruik direct schadelijke gevolgen kan hebben, vindt ze onterecht.

“Er moet jarenlang een opeenhoping van die UV-stralen zijn, en dit in combinatie met leeftijd en/of het gebruik medicatie. Dan kun je huidveroudering of huidkanker krijgen”, vervolgt ze. Dat is volgens Dr. Stockman logisch: “We worden allemaal ouder en een huid van bijvoorbeeld 60 jaar kan minder goed tegen die blootstelling van UV-licht.”

Volledig scherm Links: Annelies Stockman. Rechts: Linda Temmerman. © Rv / Getty Images

Doe het met mate én gebruik zonnecrème

Daarnaast gebruiken nagelstylisten slechts ‘een kortdurende dosis UV-straling bij zo’n behandeling’, duidt dr. Annelies Stockman. Dat wordt bevestigd door schoonheidsspecialiste Yannick Bogaert van Jonc Nagelstudio in Brugge met twintig jaar ervaring in het vak. “Het klopt dat we een ledlamp met UV-licht gebruiken om de gelnagels te laten drogen. Voor de behandeling gaat de volledige hand onder de machine met blauw UV-licht voor hoogstens tien minuten. Niet meer dan dat. We raden aan om dat meestal om de vier weken te herhalen.”

Dus kan die ophopende UV-straling leiden tot een gevaarlijke huidziekte? “Nee, dat is bijna onmogelijk”, concludeert dr. Annelies Stockman, “en zeker niet na een eenmalig bezoek bij de nagelstudio. Anders zou je na een dagje zonnebaden aan zee al huidkanker kunnen krijgen en dat is gelukkig niet het geval.”

Ook dermatoloog dr. Linda Temmerman van AZ Maria Middelares beaamt dit. “UV-straling is niet superschadelijk als je daar verstandig mee omgaat. Zolang het dus niet in overdreven mate gebeurt, blijft de schade grotendeels beperkt.”

Quote In dit geval bestaat de kans dat je alsnog na verloop van tijd schadelij­ke effecten krijgt en huidkanker uitlokt. dr. Linda Temmerman

Breng je toch om de twee weken een bezoek aan je nagelstylist? Stel je dan de volgende vraag: hoe gevoelig ben je voor de zon. Welke huidtype heb je? Heb je een bleke huid met blauwe ogen? Verbrand je snel? Gebruik je medicatie of een soort van plaspil? “Dan raad ik je af om jarenlang elke twee weken je nagels te laten doen”, waarschuwt dr. Temmermans. “Want in zo’n geval bestaat de kans dat je alsnog na verloop van tijd schadelijke effecten krijgt en huidkanker uitlokt.”

Hoe dan ook is dat eerder uitzonderlijk, nuanceert ze. Een gouden tip van de dermatologen: smeer voor je sessie je handen in met zonnecrème. Dan ben je extra beschermd tegen die blootstelling van UV-licht.

Te vroeg voor grote uitspraken

Tot slot zegt dr. Stockman dat ze in haar huidige carrière nog nooit iemand heeft gezien die worstelde met huidproblemen door verzorgde nagels. “Maar de gelhype bestaat nog niet zo lang. Het is daarom moeilijk om de schadelijke gevolgen hiervan in kaart te brengen”, zegt ze. In België is het daarom nog te vroeg om zulke grote uitspraken te doen. Meer onderzoek naar de gevaren van UV-straling tijdens het uitdrogen van gelnagels is daarom aanbevolen.

