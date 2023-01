Geliefd op de après-ski, maar dit item kan deze winter ook onder een rokje of op straat

Gert Verhulst is alvast overtuigd: de gevreesde ‘Speedo’ maakt een comeback van jewelste

Het was een opvallend zicht in de nieuwe teaser voor ‘De Verhulstjes’: Gert, in een kleine zwemslip of ‘Speedo’. Zelf is hij grote fan. “Tja, da’s helemaal terug in, hé.” Klopt, Gert. Ook styliste Sarah Roelstraete merkte de trend op en verklaart waarom steeds meer mannen opnieuw de gevreesde ‘ballenknijper’ dragen. Wie durft?

6 januari