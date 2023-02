Geliefd bij opa's en boeren maar nu weer hét item voor hippe vogels: zo draag je de bodywarmer anno 2023

Nu de temperaturen wat zachter worden, is het tijd om hét fashionstuk van het moment uit je kast te halen: de bodywarmer. Die is terug van weggeweest. Het is niet alleen de grote favoriet van Kate Middleton en model Bella Hadid, maar ook de voormalige koning van Engeland Hendrik VIII. Hoe draag je de jas zonder mouwen het best? Stylisten Irma Hofer en Sarah Roelstraete geven tips.

De bodywarmer is helemaal in, zeker met de lente in aantocht. Leuk weetje: hij werd voor het eerst gedragen in de 15de eeuw, door de Franse boeren als een soort mouwloze lederen jas. Zo hadden ze het steeds warm, maar was er ook voldoende bewegingsvrijheid om te werken. Daarna viel de Franse aristocratie voor een gepimpte versie ervan, en daarna Hendrik de 8ste, toenmalige koning van Engeland.

Het item vormde de basis voor onder andere de gilet of de cardigan, vertelt styliste Irma Hofer. Op zonnige, maar nog steeds frisse dagen is hij ideaal combineerbaar met je favoriete trui, zegt styliste Sarah Roelstraete. Zij tippen hoe je dit hippe kledingstuk in het huidige weer kan dragen en het beste stylet.

Links: styliste Irma Hofer en rechts: styliste Sarah Roelstraete.

Waar komt die bodywarmer nu opeens weer vandaan?

“De bodywarmer blijft ook vandaag een geliefd kledingstuk”, zegt Hofer. “Omdat de functie nog steeds hetzelfde is: extra warmte geven en je bewegingsvrijheid behouden. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de kleuren waarin dit item werd gemaakt, een hele tijd vrij neutraal en onopvallend bleven.”

Tegenwoordig zijn heel veel modetrends uit de nineties en eighties weer helemaal trendy, waaronder dus ook de bodywarmer. “Nu is het haast een accessoire om je outfit te pimpen, want het komt in vele verschillende vormen en stijlen. Elk merk kan wel een bodywarmer ontwerpen die bij hun stijl past. High-end modelabels kunnen zelfs heerlijk over de top gaan in hun ontwerpen.” De bodywarmer past ook binnen onze terugkeer naar comfortabele kleding, zegt ze, die sinds de pandemie een versnelling hoger schakelde.

Links: Kate Middleton en rechts: Bella Hadid.

Plus, de zogenaamde ‘gorpcore’-trend is al een tijdje aan de gang, zegt Hofer. “Daarbij dragen we outerwear of praktische buitenkleding als hippe, gewone stukken. Denk aan fleecetruien, hikerboots of cargopants.”

Hoe draag je het (soms een beetje controversiële) kledingstuk?

De bodywarmer is de ideale ‘tussenseizoenjas’ in ons westerse klimaat, perfect voor een outfit in laagjes, zeggen beide stylistes. Zowel in de herfst als in de lente. “Felgekleurd of versierd is het ook een item dat je outfit iets extra's geeft. Dankzij het grote aanbod kan je voor zowel een chique als een meer casual look gaan. Dunne varianten kan je onder je mantel en boven je kleding dragen”, zegt Irma. “Zo heeft het merk MaxMara de bodywarmer al jaren in hun collectie, vaak om het te combineren met hun gekende camel mantels.”

Volledig scherm © Christian Vierig/Jeremy Moeller/Stephane Cardinale - Corbis/Getty images

“Je kan veel verschillende kanten uit: een outdoorvibe, vintage look of een aansluitende look”, zegt Sarah Roelstraete.“Voor een meer laidback gevoel kan je de bodywarmer combineren met een baggy jeans, die ook nog altijd erg in is. Of met een pantalon, de kostuumbroek, en een wit hemd naar het werk. Met een hoodie creëer je een meer coole look. Een puffervariant geeft dan weer een soort hipstervibe met stoere sneakers eronder en een croptop zoals Hailey Bieber. Dat is meer in de stijl van de jaren 2000, die nu ook een comeback heeft gemaakt.”

Je hebt daarbij lange en korte versies van de bodywarmer, zegt Sarah. “De lange kan je aan met een lederen legging en hikerboots voor een edgy feel en met de korte kan je een sportievere, comfy eightieslook creëren. Voor een mooie Isabel Marant-stijl, kan je de bodywarmer dragen met afzakkende jeans en een wollen trui.”

Links: Hailey Bieber en rechts: Bella Hadid.

“Ik zwicht voor eentje met een uitzonderlijke print of op zijn minst een knalkleur, het mag al wat origineler zijn voor mij”, zegt Irma. “Een beetje vrolijkheid is in deze tijden zeker welkom. Heb je een meer ingetogen karakter, dan kan je kiezen voor een van de vele subtielere varianten.”

